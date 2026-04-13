Tại sao nên chọn Kochi cho lần đầu đến Ấn Độ?

1 tiếng lướt Booking.com để tìm những gợi ý chuyến bay, nơi ở và cách di chuyển tối ưu nhất, 5,5 tiếng từ TP.HCM đến New Delhi, thêm 2,5 tiếng nữa để nối chuyến đến Kochi – đó là cái giá về thời gian tôi bỏ ra cho lần đầu chạm ngõ Ấn Độ (chưa kể những giờ transit và delay mệt nhoài). Nhiều người sẽ hỏi: “Sao không phải là Mumbai hào nhoáng hay một New Delhi sầm uất?”. Nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, tôi biết mình đã chọn đúng.

Khi gọi tên Kochi trong danh sách Điểm đến xu hướng năm 2026, Booking.com - nền tảng OTA hàng đầu thế giới - miêu tả nơi này là "một thành phố ven biển được định hình bởi hàng thế kỷ giao thương quốc tế và giao thoa văn hóa, nổi bật với các dinh thự rực rỡ sắc màu bên cạnh những quán cà phê nghệ thuật đậm chất đương đại, và những tấm lưới đánh cá kiểu Trung Hoa mang tính biểu tượng đung đưa trước đường chân trời của biển Ả Rập". Là một người từ phương xa đến đây, Kochi trong mắt tôi không mang vẻ hối hả thường thấy của các siêu đô thị, mà toát lên sự yên bình, cổ kính vô cùng. Dưới đây là 3 điều khiến tôi cảm thấy Kochi thực sự đặc biệt:

“Điểm sáng” tri thức giữa quốc gia tỷ dân

Kerala và Kochi chào đón tôi bằng một thái cực hoàn toàn khác với những gì số đông thường hình dung về một Ấn Độ bụi bặm. Với tỷ lệ biết chữ lên đến 96,2%, nơi đây sở hữu mô hình giáo dục thành công nhất quốc gia. Con số này không chỉ nằm trên mặt giấy tờ mà tôi đã trực tiếp kiểm chứng khi thấy từ chú lái taxi đến người bán hàng ven đường đều có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Đặc biệt ở Kochi, tôi cảm nhận được một sự chân thành rất lạ, cái cảm giác nồng hậu và hiền hòa làm tôi liên tưởng ngay đến người dân miền Tây quê mình. Nhờ nền tảng giáo dục tốt, việc giao tiếp và trao đổi giá cả trở nên cực kỳ thuận tiện và sòng phẳng.

Sự giao thoa tôn giáo hiếm hoi

Và nếu bạn nghĩ Ấn Độ chỉ toàn những đền thờ Hindu, Kochi sẽ khiến bạn ngỡ ngàng bởi sự đa nguyên tôn giáo. Tại khu vực phía Bắc thành phố được gọi là “Colonial Town”, dấu ấn lịch sử hiện hữu rõ nét trong từng ngõ ngách của Fort Kochi và Mattancherry.

Trong vòng bán kính vỏn vẹn 2 km, ba tôn giáo lớn là Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Ấn Độ giáo đã cùng chung sống hòa bình suốt nhiều thế kỷ.

Tôi đã thực sự sững sờ khi biết Nhà thờ St. Francis (1503) không chỉ là một trong những nhà thờ do người châu Âu xây dựng lâu đời nhất Ấn Độ, mà nó còn hiện diện từ trước khi cả những quốc gia hiện đại như nước Mỹ ra đời hàng thế kỷ.

Ngay gần đó là Giáo đường Paradesi (1568) của cộng đồng Do Thái, rực rỡ với sàn gạch men thủ công từ Trung Quốc và những chiếc đèn chùm pha lê từ Bỉ. Cộng đồng Do Thái tại Kochi được cho là đã xuất hiện từ hơn 500 năm trước, khi các thương nhân tìm đến đây buôn bán gia vị và sau đó được các vị Maharaja địa phương cấp đất để sinh sống.

Mảnh ghép cuối cùng chính là đền thờ Hindu Pazhayannur Bhagavathy nằm ngay sát vách giáo đường, tạo nên một bức tranh tâm linh độc bản và hòa hợp đến khó tin.

Kathakali – di sản sân khấu của Kerala

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu nhắc đến Kochi mà bỏ qua Kathakali. Kathakali (Katha – câu chuyện, Kali – vở kịch) là loại hình vũ kịch có tuổi đời hơn nửa thiên niên kỷ với những quy tắc khắc nghiệt. Tôi thực sự ngả mũ trước sự kiên nhẫn của các nghệ nhân khi họ phải dành tới 3 tiếng đồng hồ chỉ để hóa trang bằng những màu sắc tự nhiên (sắc xanh lá cho bậc quân tử và sắc đỏ cho kẻ phản diện) chỉ để có vài giờ đứng dưới ánh đèn dầu bập bùng. Thậm chí, bộ râu trắng đặc trưng cũng được đắp tỉ mỉ từ bột gạo tẻ, một công đoạn đòi hỏi sự nhẫn nại tuyệt đối vì phải chờ hàng giờ để lớp bột này khô ráo trước khi diễn.

Trên sân khấu, dù vác trên mình bộ trang phục gỗ nặng tới 35kg, họ vẫn di chuyển uyển chuyển suốt cả đêm dài. Không cần lời thoại, họ dùng 9 cung bậc cảm xúc (Navarasas) thể hiện qua cơ mặt và ánh mắt để dẫn dắt khán giả đi xuyên suốt những bộ sử thi vĩ đại.

Một số gợi ý nếu bạn muốn có chuyến đi Kochi trọn vẹn hơn:

Khi di chuyển ở Kochi, bạn nên bắt xe Otto: Đây là loại xe ba bánh tương tự như Tuk Tuk ở Thái Lan hay xe Buggy trong các khu resort, cực kỳ lý tưởng cho những ai dễ say xe nhưng vẫn muốn len lỏi qua các con phố cổ để ngắm nhìn nhiều nơi hơn.