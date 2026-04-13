Đà Nẵng: Không có chuyện 'phân biệt đối xử' với khách Ấn Độ

TPO - TP. Đà Nẵng kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần giữ gìn và nâng cao hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Ngày 13/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử đối với du khách.

Du khách Ấn Độ tại chợ Hàn giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ có công điện thông tin phản ánh liên quan đến trải nghiệm tiêu cực, bị phân biệt đối xử của du khách Ấn Độ tại Việt Nam.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra, xác minh của các cơ quan, đơn vị liên quan và rà soát trên các kênh tiếp nhận phản ánh của thành phố, đến nay chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

Thành phố chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng hiệu hoặc thông báo với nội dung "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ) hoặc có hình thức từ chối phục vụ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch. Đường dây nóng tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm hỗ trợ du khách của thành phố cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào của du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề nêu trên.

Để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh tính xác thực của thông tin; cung cấp thông tin chính thức và kết quả xác minh đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế nhằm đính chính nội dung chưa chính xác, khẳng định Việt Nam, cụ thể tại TP. Đà Nẵng (đô thị cổ Hội An) không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách dưới hình thức như thông tin đã nêu (trưng bảng "No Smoking - No Indian").

UBND TP. Đà Nẵng hoan nghênh và khuyến khích du khách kịp thời phản ánh các trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch trên địa bàn thành phố, hoặc các phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động tham quan, du lịch của du khách, hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp, cơ sở cung cấp dịch vụ tại địa phương thông qua hệ thống đường dây nóng; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quản lý về du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, ứng xử văn minh, chuyên nghiệp.

“Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần giữ gìn và nâng cao hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, UBND TP. Đà Nẵng khẳng định.