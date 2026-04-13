Phi công trước áp lực bay qua vùng chiến sự hoặc bị sa thải

TPO - Bản tin do Cơ quan hàng không của Liên Hợp Quốc phát hành hôm 9/4 đã cảnh báo những các rủi ro về sức khỏe tâm lý khi người dân làm việc, sinh sống ở khu vực xảy ra xung đột. “Nhân sự tham gia các hoạt động hàng không dân dụng trong hoặc gần khu vực xung đột có thể phải đối mặt với mức độ căng thẳng, lo âu và mệt mỏi cao hơn, cả trên mặt đất lẫn trên không”, bản tin nêu rõ.

Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội phi công hàng không (IFALPA) cho biết các phi công hàng không đang bày tỏ lo ngại về an toàn khi bay tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột. Nhiều phi công rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì nếu không bay sẽ bị cắt thu nhập hoặc thậm chí mất việc. Thông tin được ông Ron Hay - Chủ tịch IFALPA - chia sẻ với Reuters.

"Có một nỗi lo ngầm về việc bị trả đũa”, ông Hay nói. Những phát biểu của người đứng đầu IFALPA được đưa ra trong bối cảnh một số hãng hàng không Trung Đông bắt đầu khôi phục các chuyến bay, dù lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đang lung lay do các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Ảnh chụp một khu vực gần sân bay quốc tế Dubai, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: Reuters.

Ron Hay từ chối nêu tên các hãng hàng không đe dọa, gây áp lực nếu phi công không bay. Cách hành xử như vậy rõ ràng là sai, ảnh hưởng tới môi trường làm việc.

Reuters đã tìm cách liên hệ với hơn 10 phi công đang làm việc tại khu vực vùng Vịnh để trao đổi về việc họ có cảm thấy yên tâm khi bay trong bối cảnh hiện tại hay không, song tất cả đều từ chối trả lời. Điều này phản ánh "văn hóa im lặng" và "nỗi sợ bị trù dập" đang hiện hữu rõ rệt trong ngành hàng không khu vực này.

Trong thời gian tới, IFALPA sẽ đưa ra thông báo nhắc nhở các hãng hàng không về việc tôn trọng phi công, nhấn mạnh phi công rằng phi công phải được trao quyền “không thể thương lượng” trong các quyết định liên quan đến an toàn.

Khói bốc lên ở Tehran sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Ron Hay cũng cho biết, các phi công bay đến khu vực này đều không được hướng dẫn kỹ về cách ứng phó rủi ro. Nếu một sân bay bất ngờ bị đóng cửa do tấn công bằng máy bay không người lái, mọi chuyện sẽ trở nên thiếu kiểm soát.

Vào cuối tháng 3, các phi công Ấn Độ - thành viên của IFALPA - đã gọi việc Air India tiếp tục khai thác các chuyến bay đến khu vực vùng Vịnh bị ảnh hưởng là “mối quan ngại nghiêm trọng”. Nhóm phi công này đã gửi thư tới cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Ấn Độ, kêu gọi tạm dừng khai thác cho đến khi tiến hành những đánh giá cụ thể về rủi ro.

Trong khi nhiều hãng hàng không đã hủy chuyến đến các điểm đến bị ảnh hưởng, Emirates có trụ sở tại Dubai hiện duy trì hoạt động khoảng 69% so với công suất thông thường, Qatar Airways giữ ở mức 26%, theo dữ liệu của Flightradar24. Điều đó tương đương với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày trong không phận bị tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào.