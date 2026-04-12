Nhà ga quốc tế T2 Đà Nẵng: Năm thứ ba liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax

Kết quả đánh giá độc lập tháng 3/2026 của Skytrax xác nhận T2 tiếp tục giữ xếp hạng cao nhất dành cho nhà ga sân bay. Cùng lúc đó, AHT triển khai dự án nâng công suất từ 4 lên 6 triệu hành khách mỗi năm, một bước đi chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo của nhà ga.

Trong kỳ đánh giá thường niên tháng 3/2026, Skytrax xác nhận Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2), do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) vận hành, tiếp tục đạt xếp hạng 5 sao, năm thứ ba liên tiếp. Dấu mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi đến vào đúng thời điểm T2 đang chịu áp lực khai thác lớn nhất từ trước đến nay: năm 2025, nhà ga phục vụ 6.811.448 lượt hành khách, vượt hơn 70% công suất thiết kế 4 triệu khách/năm.

Theo kết quả đánh giá độc lập của Skytrax, T2 duy trì tiêu chuẩn cao ở các hạng mục cốt lõi gồm không gian nhà ga, khu vực chờ, vệ sinh, hệ thống thông tin hành khách, tiện ích dịch vụ và trải nghiệm số. Song, Skytrax cũng chỉ rõ rằng tăng trưởng lưu lượng hành khách, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, là nhân tố có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm nếu không có giải pháp mở rộng hạ tầng kịp thời.

Áp lực thực tế Nhà ga T2 có công suất thiết kế 4 triệu hành khách/năm. Riêng năm 2025, nhà ga phục vụ 6.811.448 lượt hành khách, vượt công suất hơn 70%.

“Việc duy trì tiêu chuẩn 5 sao Skytrax trong năm thứ ba liên tiếp là niềm tự hào rất lớn đối với AHT, nhưng trên hết đó là một trách nhiệm. Khi lưu lượng hành khách tiếp tục tăng trưởng mạnh, áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng lớn hơn. Việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là nhu cầu về công suất khai thác, mà còn là điều kiện tiên quyết để chúng tôi tiếp tục giữ vững chuẩn dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và góp phần bảo vệ hình ảnh của Đà Nẵng với tư cách là cửa ngõ quốc tế của thành phố.” Ông Đỗ Trọng Hậu Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT)

Vượt ra ngoài tiêu chuẩn dịch vụ: Định hướng T2 như một không gian văn hóa sống

AHT không đặt mục tiêu dừng lại ở các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Với khẩu hiệu “Trọn lòng hiếu khách” và định vị hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga hiếu khách nhất Việt Nam, đơn vị đang từng bước định hình T2 thành nơi hành khách có thể cảm nhận được bản sắc của vùng đất miền Trung ngay từ khi đặt chân vào nhà ga, trước khi bước lên máy bay.

Để hiện thực hóa định vị đó, AHT đang triển khai một chiến lược trải nghiệm tổng thể và có hệ thống, trong đó hành khách được đặt làm trung tâm xuyên suốt toàn bộ hành trình tại nhà ga. Chiến lược này không dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ, mà được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa vận hành, thương hiệu và văn hóa. AHT đang hợp tác với các nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp để phát triển không gian triển lãm nghệ thuật, biểu diễn đương đại, workshop và các điểm chạm di sản, được bố trí theo một logic trải nghiệm nhất quán từ khu vực check-in đến cổng lên máy bay. Song song với đó, các khu vực gate theo chủ đề di sản và thiên nhiên miền Trung đang được nghiên cứu triển khai như một phần không thể tách rời của định hướng tổng thể, nhằm mang đến cho hành khách quốc tế một nhận thức đặc trưng về vùng đất họ vừa đặt chân đến hoặc sắp rời đi. Đây là cách AHT chủ động dẫn dắt chuẩn trải nghiệm hành khách vượt ra ngoài các tiêu chuẩn dịch vụ truyền thống.

AHT trân trọng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Những đóng góp thiết thực này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho hành trình nâng tầm Nhà ga T2. Đặc biệt, kết quả đánh giá năm 2026 ghi nhận sự cải thiện vượt bậc tại khu vực Hải quan. So với năm 2025, điểm đánh giá thời gian xử lý hàng chờ tăng từ 1,5 lên 4,5 điểm, trong khi điểm hiệu quả vận hành tăng từ 1,5 lên 4,0 điểm. Skytrax đồng thời ghi nhận việc không còn xuất hiện tình trạng ùn tắc và đánh giá cao khả năng chủ động mở thêm làn xử lý trong các thời điểm cao điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp giữa AHT và lực lượng Hải quan cửa khẩu trong việc nâng cao trải nghiệm hành khách quốc tế.

Ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax là minh chứng cho năng lực vận hành và cam kết chất lượng dịch vụ của AHT, đồng thời là nền tảng để Nhà ga T2 tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng như một cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và giàu bản sắc.