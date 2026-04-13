Khách Việt bất tỉnh trên chuyến bay từ Mỹ về TPHCM

Lộc Liên
TPO - Một hành khách người Việt rơi vào trạng thái không phản hồi trên chuyến bay VN099 của Vietnam Airlines, từ San Francisco (Mỹ) về TPHCM. Vị khách đã qua cơn nguy kịch nhờ sự sơ cứu của tổ bay và hai bác sĩ đi cùng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 13/4 (giờ Việt Nam).

Trong quá trình phục vụ, tổ tiếp viên phát hiện hành khách H.Y.L. (quốc tịch Việt Nam, ngồi ghế 38F) bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và rơi vào tình trạng bất tỉnh, không phản hồi.

Tổ tiếp viên đã triển khai sơ cứu ban đầu, tiếp viên trưởng phát thanh trên toàn chuyến bay để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp. Hai hành khách là bác sĩ có mặt trên chuyến bay, gồm bà Jian Ying Liang (ghế 4A) và ông Keith Anh Kiet Ly (ghế 19D) đã tình nguyện hỗ trợ.

Hai bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp cùng phi hành đoàn kiểm tra các chỉ số sức khỏe và hỗ trợ xử lý tình huống. Nhờ sự can thiệp kịp thời, hành khách H.Y.L. dần có phản ứng trở lại, khôi phục sự tỉnh táo và có thể tự ngồi dậy với sự trợ giúp của tổ bay.

Hành khách rơi vào trạng thái không phản hồi trên chuyến bay VN099 của Vietnam Airlines được sơ cứu bởi tổ bay và hai bác sĩ đi cùng. Ảnh: VNA.

Trong suốt thời gian còn lại của hành trình, tổ tiếp viên tiếp tục duy trì các biện pháp chăm sóc cần thiết và theo dõi sát sao tình trạng của hành khách. Trước khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn đã chủ động thông báo cho bộ phận mặt đất để chuẩn bị sẵn phương án y tế.

Sau khi đáp xuống Tân Sơn Nhất, hành khách được bàn giao an toàn cho lực lượng y tế sân bay để tiếp tục kiểm tra và theo dõi theo quy định.

Theo Vietnam Airlines, toàn bộ tình huống sự cố đã được tổ bay xử lý chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyến bay VN099 vẫn duy trì hành trình khai thác bình thường và không phát sinh tình huống phải đáp xuống hạ cánh ngoài kế hoạch.

Trước đó, máy bay Vietnam Airlines nhiều lần phải chuyển hướng hoặc hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ hành khách gặp sự cố y tế. Cụ thể, chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) về Hà Nội ngày 6/1 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata ở Calcutta - Ấn Độ, để đưa một hành khách gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đi cấp cứu. Ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TPHCM hạ cánh khẩn xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến đi. Trường hợp có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn ý kiến bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và chuyến hành trình.

#Vietnam Airlines #chuyến bay #bất tỉnh #sơ cứu #an toàn hành khách #TPHCM #đáp sân bay #hành khách bất tỉnh

