Giải mã 'cơn sốt' du lịch Đài Loan (Trung Quốc): Khi trải nghiệm đa giác quan lên ngôi

Không chỉ là câu chuyện về khoảng cách địa lý hay chi phí, sự bùng nổ của làn sóng du khách Việt tới Đài Loan (Trung Quốc) thời gian qua cho thấy một cuộc chuyển dịch lớn trong tư duy dịch vụ. Đài Loan (Trung Quốc) đang dần khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu nhờ đánh trúng tâm lý tìm kiếm những giá trị trải nghiệm thực thụ của người Việt.

Bước chuyển mình từ "điểm đến" thành "trải nghiệm"

Trong bối cảnh nhu cầu khám phá thế giới của người Việt ngày càng tăng cao, thị trường du lịch quốc tế đang chứng kiến một "cơn khát" xê dịch rõ rệt hơn bao giờ hết. Giữa bản đồ du lịch quốc tế rộng lớn, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn duy trì sức hút là một "hiện tượng" nhờ sự giao thoa văn hóa độc đáo. Theo thống kê, điểm đến này đã thu hút tới 426.000 lượt khách Việt, duy trì đà tăng trưởng ổn định 15%, khẳng định vị thế ưu tiên trong lòng những tín đồ yêu trải nghiệm.

Lý giải cho sức hút này, các chuyên gia nhận định: Người Việt ngày nay, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z, không còn mặn mà với kiểu du lịch "cưỡi ngựa xem hoa". Họ khát khao những hành trình có chiều sâu, linh hoạt và giàu cảm xúc. Đài Loan (Trung Quốc) đã rất nhạy bén khi tung ra thông điệp “Taiwan Ways” và concept “Đài Loan không ngủ”. Đây không chỉ là một lời mời gọi, mà là sự khẳng định về một hệ sinh thái du lịch an toàn, tiện lợi suốt 24/7, nơi du khách có thể chạm vào bản sắc bản địa từ những chợ đêm sầm uất đến những workshop thủ công tinh tế.

Chiến lược "địa phương hóa" cảm xúc

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) Hà Nội 2026 vừa qua, sự hiện diện của phái đoàn xúc tiến du lịch Đài Loan (Trung Quốc) với quy mô 40 đại diện từ 16 đơn vị đầu ngành (hàng không, lữ hành, lưu trú) đã minh chứng cho tầm nhìn chiến lược tại thị trường Việt Nam. Thay vì những bài thuyết trình khô khan, Đài Loan (Trung Quốc) chọn cách tiếp cận "chạm" vào trái tim du khách thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp.

Không khí lễ hội bao trùm gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) theo từng tiếng múa trống, tiếng vỗ tay

Từ những màn biểu diễn Diabolo (múa quay) đầy kịch tính của đoàn nghệ thuật W.H.O Theatre, đến sự kết nối văn hóa đầy tinh tế qua bộ môn nặn tò he - một nét tương đồng thú vị giữa hai nền văn hóa. Đặc biệt, chiến lược marketing thông qua người nổi tiếng với sự góp mặt của ca sĩ Isaac - Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam - đã tạo nên một cú hích truyền thông mạnh mẽ. Mối nhân duyên từ MV "triệu view" được quay tại Đài Loan (Trung Quốc) của Isaac đã trở thành sợi dây liên kết cảm xúc, biến những hình ảnh xa xôi trên màn ảnh thành khao khát trải nghiệm thực tế cho hàng triệu người hâm mộ.

ISAAC chia sẻ với người hâm mộ về mối nhân duyên giữa mình và Đài Loan (Trung Quốc)

Kỳ vọng vào phân khúc cao cấp và bền vững

Một tín hiệu lạc quan khác cho thấy sự trưởng thành của thị trường du khách Việt chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc du lịch khen thưởng (MICE). Đài Loan (Trung Quốc) đang cho thấy họ không chỉ là điểm đến cho khách lẻ tự túc mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp tìm kiếm không gian hội nghị, triển lãm đẳng cấp.

Đại diện Cục Du lịch Đài Loan cùng các đối tác thực hiện nghi khai mạc gian hàng

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Du lịch Đài Loan và các đối tác vận tải hàng không, lữ hành địa phương đang tạo ra một "hệ sinh thái" du lịch bền vững. Khi khoảng cách về thủ tục và kết nối ngày càng được thu hẹp, Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ dừng lại ở một điểm đến "vừa túi tiền", mà đang dần định vị bản thân như một hành trình trải nghiệm toàn diện - nơi mỗi chuyến đi đều mang lại những “Waves of Wonder” (Bất ngờ vô tận).

Với những lợi thế sẵn có cùng chiến lược quảng bá bài bản, Đài Loan (Trung Quốc) rõ ràng đang nắm bắt rất tốt tâm thế "xê dịch" mới của người Việt: Đi để cảm nhận, đi để khám phá và đi để tìm thấy những bất ngờ ngay trong những điều bình dị nhất.