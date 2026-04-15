Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Hà Hằng
TPO - Mục tiêu tổng thể của quy hoạch là xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành trung tâm động lực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2045. Tại hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn các phường Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên và các xã Đoàn Kết, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Yên, Vân Hồ, Song Khủa, Tô Múa, Xuân Nha với tổng diện tích khoảng 205.405 ha.

Mục tiêu tổng thể của quy hoạch là xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành trung tâm động lực phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

a17-5126.jpg
Mộc Châu là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Tây Bắc.

Đáng chú ý, phương án điều chỉnh phân vùng phát triển được mở rộng từ 3 lên 4 vùng. Cụ thể, Vùng I là khu trung tâm động lực, tập trung phát triển hạ tầng và các công trình dịch vụ du lịch cấp vùng, cấp quốc gia, gắn với trung tâm Mộc Châu - Vân Hồ. Vùng II (phía Bắc) định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông Đà, với cực tăng trưởng tại Tô Múa. Vùng III (phía Đông) phát triển du lịch cộng đồng, lấy Chiềng Yên làm hạt nhân. Vùng IV (phía Nam) ưu tiên du lịch sinh thái gắn với khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha và cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, với cực phát triển tại Chiềng Sơn.

Trung tâm Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được định hướng phát triển trên cơ sở tích hợp các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó, gồm quy hoạch chung đô thị Mộc Châu (khu vực nội thị) và quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, đồng thời điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Năm 2025, du lịch Sơn La ghi nhận khoảng 6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 7.000 tỷ đồng. Trong quý I năm nay, tỉnh Sơn La đạt hơn 2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng. Với sự cởi mở về thu hút đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, những địa phương có thế mạnh và tiềm năng phát triển du lịch đang được đánh thức sẽ tạo đà để du lịch Sơn La bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc.

Mộc Châu có khí hậu ôn hòa, cảnh quan đặc sắc với đồi chè, thung lũng hoa theo mùa, cùng hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp đến du lịch cộng đồng. Đặc biệt, việc phát triển các sản phẩm mới như cầu kính, khu vui chơi giải trí và chuỗi homestay, farmstay đã giúp Mộc Châu thu hút lượng lớn khách nội địa và quốc tế.

