Đình chỉ khu vui chơi Thỏ Trắng ở TPHCM

An Yên
TPO - Khu vui chơi Thỏ Trắng tại khu vực Bãi Sau, phường Tam Thắng, TPHCM hoạt động trái phép, chưa đủ điều kiện kinh doanh bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/4.

Ngày 16/4, UBND phường Tam Thắng, TPHCM tổ chức cuộc họp kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc kinh doanh, hoạt động tại Khu vui chơi Thỏ Trắng (số 177 đường Thùy Vân, phường Tam Thắng).

Khu vui chơi Thỏ trắng bị yêu cầu ngừng hoạt động từ 16/4.

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng hợp tác đầu tư và đưa vào hoạt động Khu vui chơi Thỏ Trắng tại Khu đất Quảng trường TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Khu vực Tháp Tam Thắng (TPHCM).

Ngày 27/3/2025, công ty này có văn bản xin thay đổi địa điểm hoạt động. Tuy nhiên, khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, Công ty đã tự di dời địa điểm và lắp dựng các trò chơi giải trí tại số 177 đường Thùy Vân (phường Tam Thắng) và đưa vào kinh doanh từ tháng 7/2025 cho đến nay. Đơn vị đưa vào hoạt động 4 trò chơi cảm giác mạnh và 9 trò chơi dành cho thiếu nhi.

Ngoài ra, công ty tự ý dựng thêm 15 kios bán đồ lưu niệm và quán ăn để khách hàng thuê kinh doanh, với diện tích khoảng 300m².

Công ty tự ý lắp dựng các khu vực kinh doanh ăn uống trái phép.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng cho biết hiện Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng mới cung cấp được hồ sơ kiểm định đạt yêu cầu đối với các trò chơi nhưng chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng các công trình như quán ăn, kios cho thuê, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trước đây tại Văn bản số 7618/UBND-VP.

Đại diện các phòng chuyên môn của phường cho rằng, Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng đang hoạt động trái phép, chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND phường Tam Thắng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng ngừng hoạt động tất cả các trò chơi tại khu vui chơi từ ngày 16/4/2026 cho đến khi đáp ứng đủ các điều kiện mới được hoạt động trở lại. Đơn vị phải tự giác tháo dỡ các kios, quán ăn không đúng quy định.

