Lên phương án giảm giá dịch vụ hàng không

TPO - Trước tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông làm giá nhiên liệu bay tăng cao, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khẩn trương nghiên cứu phương án giảm giá một số dịch vụ nhằm hỗ trợ các hãng hàng không.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu đang ghi nhận xu hướng tăng trở lại sau thời gian điều chỉnh. Nguyên nhân chính xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng khi đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đồng loạt đi lên.

Nhà chức trách hàng không dẫn chứng đà tăng của giá nhiên liệu hàng không đang lan rộng tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Tại châu Á, giá nhiên liệu bay Jet A-1 đã chạm mốc 214-216 USD/thùng. Tại thị trường Hàn Quốc và khu vực Vùng Vịnh, mức giá ghi nhận lần lượt là 203,55 USD/thùng và 205,20 USD/thùng.

Nhằm ổn định và duy trì tối đa hoạt động khai thác của các hãng hàng không trước biến động giá nhiên liệu Jet A-1, phía Cục HKVN cho biết ACV đã và đang khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá đối với một số dịch vụ hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá.

Đại diện Cục HKVN nhận định việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời xem xét mức độ tác động đến hoạt động khai thác dịch vụ.

Song song với việc giảm phí dịch vụ, công tác điều hành bay cũng được điều chỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đang tối ưu hoá vùng trời và linh hoạt điều hành luồng không lưu. Cụ thể, đơn vị này tiến hành phối hợp hiệp đồng với các cơ quan quân sự, cơ sở quản lý khu vực và các nước lân cận để giúp các hãng hàng không lựa chọn đường bay linh hoạt, tránh khu vực tắc nghẽn.

Những giải pháp đồng bộ này không chỉ giúp các hãng bay cắt giảm chi phí khai thác trực tiếp và nhiên liệu trong giai đoạn khó khăn do xung đột ở Trung Đông, mà còn nhằm thực hiện nghiêm túc định hướng bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị.