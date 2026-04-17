Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Xóa sổ 'phố đèn đỏ' ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 140 ki-ốt cũ nát, xuống cấp dọc bãi biển Hòn Câu ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An đang được tháo dỡ để chỉnh trang không gian, chuẩn bị đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày 17/4, lãnh đạo UBND xã Hải Châu cho biết, địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai giải tỏa dãy ki-ốt xuống cấp ven biển. Đến nay, khoảng 1/4 số công trình đã được tháo dỡ.

“Việc giải tỏa dãy ki-ốt xuống cấp được triển khai từ ngày 13/4, theo hình thức cuốn chiếu. Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành việc giải tỏa toàn bộ hơn 140 ki ốt trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5”, lãnh đạo xã Hải Châu thông tin.

Dãy ki-ốt nơi một thời được gọi là "phố đèn đỏ" hay "thiên đường sung sướng".

Theo kế hoạch, việc tháo dỡ các công trình xuống cấp tại khu vực biển Hòn Câu đã được xây dựng từ trước, nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian thông thoáng phục vụ phát triển du lịch. Đây cũng là bước chuẩn bị khi lượng du khách dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt sau khi món cá trích nướng thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm.

Song song với công tác giải tỏa, chính quyền địa phương cũng triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo hạ tầng, tổ chức lại các hoạt động dịch vụ ven biển để nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Cảnh nhếch nhác tại dãy ki-ốt dọc bãi biển Hòn Câu.

Trước đó, vào giai đoạn 2012-2013, hơn 140 ki-ốt được xây dựng san sát dọc bãi biển Hòn Câu để phục vụ ăn uống, giải khát và lưu trú. Tuy nhiên, khu vực này từng tồn tại các hoạt động dịch vụ biến tướng, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thời điểm đó, Hòn Câu còn được gọi là “phố đèn đỏ” hay “thiên đường sung sướng”.

Sau quá trình chấn chỉnh, các hoạt động không lành mạnh đã được xóa bỏ, nhiều ki-ốt đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến diện mạo bãi biển trở nên nhếch nhác.

Chính quyền địa phương có kế hoạch giải tỏa từ năm 2022 và thông báo cho các hộ dân tự tháo dỡ, nhưng phần lớn không chấp hành.

Lực lượng chức năng ra quân giải tỏa dãy ki-ốt xuống cấp.

Hòn Câu nằm trong dải bờ biển dài khoảng 25km, được đánh giá có cảnh quan đẹp với bãi cát dài, bằng phẳng, sóng êm, nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển. Đặc biệt, khi tuyến đường ven biển hoàn thành, khu vực này càng có lợi thế thu hút đầu tư.

Sau khi hoàn tất việc giải tỏa, xã Hải Châu dự kiến sẽ kêu gọi các nhà đầu tư khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển, từng bước hình thành điểm đến du lịch văn minh, hấp dẫn.

#Hòn Câu #du lịch #tháo dỡ #khu du lịch #bãi biển

