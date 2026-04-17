Hải Phòng: 'Tái sinh' bãi tắm nổi tiếng Đồ Sơn

TPO - Sở Xây dựng TP. Hải Phòng vừa hoàn tất việc kiểm tra phương án kiến trúc các công trình thuộc Dự án khu du lịch biển Đồ Sơn. Đây là một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp bảo tồn di sản Dinh thự vua Bảo Đại và phát triển đô thị hiện đại, thay thế các cơ sở lưu trú đã xuống cấp ven bãi tắm khu 2 nổi tiếng một thời ở Đồ Sơn.

Theo đó, dự án được triển khai trên khu đất rộng 7,75ha tại bãi tắm khu 2, phường Đồ Sơn, nơi tập trung nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, được hình thành từ nhiều giai đoạn khác nhau và hoạt động hàng chục năm qua.



Khu vực này có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cơ bản đã được đầu tư nhưng thiếu đồng bộ, nhiều công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao.

Không gian cảnh quan ven biển và đồi núi có giá trị tự nhiên lớn, song chưa được tổ chức khai thác hiệu quả. Hoạt động du lịch chủ yếu mang tính mùa vụ, sản phẩm đơn điệu, sức hút và khả năng cạnh tranh còn hạn chế so với tiềm năng.

Dự án có mục tiêu xây dựng một quần thể nghỉ dưỡng cao cấp, kết nối chặt chẽ giữa việc bảo tồn di sản Dinh thự vua Bảo Đại và phát triển đô thị hiện đại.

Toàn cảnh bãi tắm khu 2, nổi tiếng một thời về một khu du lịch biển Đồ Sơn, Hải Phòng.

Theo phương án kiến trúc, dự án gồm 2 phân khu:

Phân khu 1, bảo tồn nguyên trạng Dinh thự vua Bảo Đại và khu vực sinh thái xung quanh, đóng vai trò hạt nhân văn hóa, lịch sử và điểm nhấn cảnh quan tĩnh.

Xây dựng một biệt thự và khách sạn với quy mô 2 tầng, định hướng thiết kế mềm mại, hòa mình vào địa hình lưng tựa núi, mặt hướng biển, tối đa hóa tầm nhìn. Bảo tồn và chỉnh trang 6 biệt thự Pháp cổ với thiết kế cảnh quan đồng bộ với sân vườn, đường dạo tạo hình mang ý nghĩa lá phổi tạo nên lõi xanh khu vực.

Xây mới khu cửa hàng dịch vụ, nhằm giới thiệu, quảng bá các đặc sản địa phương với 7 block nằm theo trục đường tạo thành phố đi bộ.

Phân khu 2, định hướng trục biển và thương mại gồm các công trình được thiết kế với những đường cong mang nhịp điệu của sóng, ánh sáng và gió biển. Khu vực này sẽ xây dựng khách sạn 20 tầng và trung tâm hội nghị phục vụ các sự kiện, hội thảo.

Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng với 2 tòa cao 20 tầng trực diện biển và trung tâm thương mại, gồm các chuỗi nhà hàng ven biển 3 tầng tạo nhịp điệu cảnh quan, khách sạn 20 tầng nổi và 2 tầng hầm đóng vai trò là công trình biểu tượng kết thúc trục cảnh quan ven biển.

Dinh thự vua Bảo Đại trên đồi, hướng tầm nhìn ra bãi tắm khu 2 Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, phương án kiến trúc tổng thể dự án đã chú trọng khai thác tối đa lợi thế địa lý, tạo sự kết nối mềm mại, hài hòa giữa khối công trình hiện đại với núi và biển. Việc tổ chức không gian tối đa hóa tầm nhìn về phía biển kết hợp với vườn treo phía Tây giúp kiến tạo kiến trúc xanh bền vững.

Phương án kiến trúc cũng thể hiện sự hài hòa giữa công năng sử dụng và giá trị thẩm mỹ đương đại, phù hợp với tính chất là trung tâm du lịch biển, giải trí, thể thao mang tầm vóc quốc tế, một trung tâm du lịch biển của Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ được định hướng của quận Đồ Sơn, nay là phường Đồ Sơn đến năm 2040.