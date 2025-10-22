An Giang: Xóa sổ 'trạm chặn xe' thu phí gây bức xúc ở Núi Sam

TPO - Dự kiến cuối năm nay, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang sẽ triển khai phương án thu phí mới, chấm dứt tình trạng các phương tiện phải dừng lại mua vé khi tham quan.

Ngày 22/10, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang tổ chức họp báo công bố phương án bố trí lại các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hóa - lịch sử trong khu vực.

Ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích - cho biết, từ năm 2014, việc thu phí tham quan được chuyển từ UBND phường Núi Sam sang Ban Quản lý. Qua nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2020, khu vực có 3 điểm thu phí cố định. Tuy nhiên, do nằm xen kẽ khu dân cư, cách bố trí này gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và bị phản ánh kéo dài.

Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam thông tin tại buổi họp báo.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý phối hợp các sở, ngành khảo sát và xây dựng phương án mới, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thuận tiện cho du khách. Theo đó, 3 điểm soát vé sẽ được bố trí tại đầu và cuối tuyến phố đi bộ (trước chùa Tây An và đình Vĩnh Tế), cùng lối vào cổng sau Miếu Bà (đường Châu Thị Tế).

Ba điểm bán vé đặt tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, khu điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương và cuối tuyến phố đi bộ. Trong mùa cao điểm lễ hội (tháng Giêng, tháng 2 âm lịch), sẽ có thêm 2-3 điểm bán vé tạm thời để giảm tải.

Ban Quản lý cũng sẽ áp dụng hình thức bán vé điện tử, cho phép du khách mua trực tuyến qua mã QR hoặc tại quầy. Cách bố trí mới này thay thế các trạm thu phí cũ đặt cách khu miếu khoảng 1 km - từng gây bức xúc vì “ai đi ngang cũng bị thu tiền”.

Điểm thu phí hiện hữu trên đường Lê Đại Cương.

Ông Tiền khẳng định, phương án mới sẽ chấm dứt tình trạng "chặn xe" thu phí, kết hợp xây dựng tuyến phố đi bộ kết nối ba di tích chính: Miếu Bà Chúa Xứ, chùa Tây An và Lăng Thoại Ngọc Hầu. Tuyến phố sẽ được quản lý chặt, cấm bán hàng rong, xe ôm, nhang đèn, xử lý tình trạng chèo kéo, lừa đảo du khách.

Dự kiến, phương án này sẽ triển khai trong quý IV năm nay, đồng thời tháo dỡ toàn bộ 3 trạm thu phí hiện hữu để đảm bảo an toàn và thông suốt giao thông.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam được công nhận là khu du lịch cấp quốc gia vào năm 2018. Quần thể này gồm 5 di tích nổi tiếng: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang và đình Châu Phú, thu hút hàng triệu lượt khách hành hương mỗi năm. Tính từ đầu năm đến nay, khu di tích đã thu gần 30 tỷ đồng từ bán vé tham quan.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho biết sở thống nhất với phương án thí điểm này, xem đây là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, trật tự và minh bạch trong hoạt động du lịch.

“Trong quá trình triển khai chắc chắn sẽ có phát sinh, Sở sẽ cùng Ban Quản lý và các đơn vị liên quan kịp thời điều chỉnh, báo cáo UBND tỉnh để hoàn thiện”, ông Thành nói.

Theo đại diện Sở Du lịch, Núi Sam là trung tâm du lịch tâm linh - văn hóa quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên mọi phương án quản lý, khai thác cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa thuận tiện cho du khách, vừa giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.