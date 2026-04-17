Trình Thủ tướng đề xuất bổ sung các sân bay mới

TPO - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung các sân bay mới.

Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu trọng tâm của đợt điều chỉnh lần này là nghiên cứu bổ sung cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống toàn quốc, nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nội dung lập điều chỉnh sẽ bao quát nhiều khía cạnh chuyên sâu như: Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật chọn vị trí, đánh giá khả năng tổ chức vùng trời, thiết kế phương thức bay, dự báo nhu cầu vận tải và định hướng quỹ đất phát triển sân bay.

Về khâu tổ chức thực hiện, thời gian lập điều chỉnh quy hoạch dự kiến diễn ra chỉ trong khoảng 3 tháng kể từ khi đề cương được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng. Bộ Xây dựng, với vai trò là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh, được phép chủ động điều chỉnh cục bộ các nội dung, nhiệm vụ để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.

Việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với các định hướng phát triển mới. Ảnh: NIA.

Ngay sau khi đề cương được duyệt, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định đúng quy định pháp luật. Việc huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư cũng sẽ được chú trọng để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, so với thời điểm quy hoạch hệ thống cảng hàng không được phê duyệt năm 2023, đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố mới như sự thay đổi trong chủ trương phát triển của đất nước, cũng như đề xuất của nhiều địa phương về việc xây mới, mở rộng sân bay hoặc chuyển sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng để phục vụ kinh tế và quốc phòng.

Hiện các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt điều chỉnh quy hoạch quốc gia, vùng và tỉnh nhằm mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện giao thông kết nối. Cục Hàng không đánh giá những yếu tố vĩ mô này hoàn toàn có thể làm thay đổi mạnh mẽ nhu cầu vận tải, quy mô và công suất của các cảng hàng không so với thiết kế ban đầu. Vì thế, việc rà soát và lập điều chỉnh lúc này là cấp thiết, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2025 cũng như chu kỳ rà soát 5 năm được quy định tại Quyết định số 648/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều địa phương đề xuất xây mới, mở rộng sân bay hoặc chuyển sân bay quân sự thành lưỡng dụng để phục vụ kinh tế và quốc phòng. Ảnh: NIA.

Dựa trên các cơ sở pháp lý và thực tiễn, Cục HKVN kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh trong giai đoạn 2027 - 2028 để đánh giá kết quả và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống quy hoạch. Sau khi được chấp thuận, đề cương điều chỉnh sẽ được lập ngay trong năm nay làm cơ sở đề xuất bố trí vốn ngân sách nhà nước cho giai đoạn thực hiện 2027-2028.