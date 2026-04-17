Quân nhân trên tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông bị thiếu lương thực?

Minh Hạnh

TPO - Ông Dan F. đã rất lo lắng khi con gái ông - một nữ quân nhân Thủy quân lục chiến trên tàu USS Tripoli - gửi cho ông một bức ảnh về bữa ăn được phục vụ trên tàu. Khay thức ăn, bỏ trống hai phần ba, chỉ có một muỗng nhỏ thịt xé và một chiếc bánh tortilla.

Con gái của Dan F. thỉnh thoảng nhắn tin cho ông, khi tàu USS Tripoli đến được vùng có sóng Internet. Con tàu hiện đang được triển khai trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Nữ quân nhân tâm sự với bố, rằng các thành viên trên tàu đang phải chia khẩu phần ăn. Rau quả tươi cực kì hiếm.

Khi con gái của Dan F. nói rằng các nhu yếu phẩm trên tàu đang cạn kiệt, gia đình ông đã gửi cho con gái một thùng đồ dùng cá nhân gồm dầu gội, dầu xả, chất khử mùi, kem đánh răng và băng vệ sinh. Ông lấp đầy mọi chỗ trống trong thùng hàng bằng kẹo và đồ ăn vặt. Ngoài ra còn có vitamin C và tất sạch. Các thùng hàng đã được gửi đi gần một tháng trước, nhưng vẫn chưa có thùng nào đến nơi.

"Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới. Không nên để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, và cũng không nên xảy ra tình trạng không thể nhận được bưu kiện trên tàu", ông Dan (63 tuổi, người từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến) nói.

Hình ảnh bữa ăn trên tàu USS Tripoli. (Ảnh: USA Today)

Một người mẹ ở Texas, có con trai là thủy thủ Hải quân cũng đang làm việc trên tàu USS Tripoli, cho biết bà đã hoảng loạn sau khi nghe tin con trai mình bị đói. Gia đình bà đã chi ít nhất 2.000 USD cho các thùng hàng tiếp tế, nhưng không thùng nào đến được tay con trai.

Trong các tin nhắn qua lại với mẹ, nam quân nhân nói trên cho biết, nhu yếu phẩm dự trữ "sẽ cạn kiệt nghiêm trọng", và thủy thủ đoàn không có kế hoạch ​ghé cảng nào cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Một bức ảnh về bữa tối vào giữa tháng 4 trên tàu USS Abraham Lincoln, được một quân nhân chia sẻ với gia đình, cũng trông không hề hấp dẫn, với một chút cà rốt luộc, thịt băm và một miếng thịt chế biến sẵn màu xám xịt.

Theo tờ USA Today, việc vận chuyển bưu kiện đến các bưu cục quân sự trên khắp Trung Đông đã bị tạm dừng vô thời hạn “do việc đóng cửa không phận và các tác động khác đối với vấn đề hậu cần”.

Lầu Năm Góc không trả lời yêu cầu bình luận về việc tạm ngừng vận chuyển thư tín, hoặc các báo cáo cho rằng một số tàu của Mỹ đang thiếu lương thực.

Hình ảnh bữa ăn trên tàu USS Abraham Lincoln. (Ảnh: USA Today)

Tàu Tripoli đã ở trên biển hơn một tháng kể từ khi rời cảng Nhật Bản để tham gia chiến dịch nhằm vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu Tripoli và hai tàu chiến hộ tống hiện đang được giao nhiệm vụ thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu rời cảng Iran.

Các tàu chiến khác đã ở trên biển lâu hơn. Vào ngày 15/4, tàu USS Gerald Ford đã phá kỷ lục về thời gian triển khai dài nhất của bất kỳ tàu sân bay nào kể từ Chiến tranh Lạnh - 295 ngày.

Minh Hạnh
USA Today
#tàu sân bay Mỹ #Trung Đông #USS Abraham Lincoln #USS Tripoli #Iran

