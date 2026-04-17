Dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo: Giao đất tái định cư cho 56 hộ dân

Trần Hoàng
TPO - Phường Hồng Hà trao quyết định giao đất tái định cư tại xã Thư Lâm cho 56 hộ dân. Đồng thời xác định khu tập thể khách sạn Thắng Lợi là trường hợp đặc thù khi giải phóng mặt bằng cầu Tứ Liên. Do đó, phường đang đề xuất tăng mức hỗ trợ cho người dân tại đây.

Tối 16/4, UBND phường Hồng Hà đã tổ chức trao quyết định giao đất tái định cư tại xã Thư Lâm cho 56 hộ dân. Trong đó có 21 hộ thuộc khu tập thể khách sạn Thắng Lợi (di dời cho dự án cầu Tứ Liên) và 35 hộ thuộc tổ dân phố số 17 Chương Dương (di dời cho dự án cầu Trần Hưng Đạo).

Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, thời gian qua, phường đã thành lập 5 tổ công tác xuống từng địa bàn để vận động và hỗ trợ nhân dân. Các lực lượng từ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thanh niên đến dân quân đều tham gia hỗ trợ người dân đóng gói, vận chuyển đồ đạc nếu có yêu cầu.

Đại diện UBND phường Hồng Hà trao quyết định giao đất tái định cư cho người dân

Về tiến độ cụ thể tại dự án Cầu Tứ Liên, đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, trên 50% hộ dân đã di chuyển và bàn giao mặt bằng để tháo dỡ trên các trục chính. Các hộ còn lại đã ký biên bản bàn giao và đang chuẩn bị nơi ở tạm. Phường phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trong tháng 4/2026.

Về tiến độ GPMB tại dự án Cầu Trần Hưng Đạo, hiện toàn bộ 51 hộ dân tại vị trí khoan trụ cầu đã hoàn thành bàn giao và tháo dỡ xong.

Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, hiện phường đang đề xuất UBND TP Hà Nội một số chính sách hỗ trợ các trường hợp đặc thù. Đặc biệt đối với khu tập thể khách sạn Thắng Lợi - đây là khu vực gương mẫu, bàn giao mặt bằng đầu tiên. Tuy nhiên do nhà ở đây vẫn là nhà của nhà nước chưa bán cho dân nên tiền bồi thường công trình rất thấp, khiến người dân thiếu tài chính khi mua đất tái định cư tại xã Thư Lâm. "Phường đang tổng hợp các ý kiến để kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm cho các trường hợp này", đại diện UBND phường nêu.

#Dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo #Hỗ trợ di dời dân cư #Tiến độ giải phóng mặt bằng #Chính sách hỗ trợ đặc thù #Hỗ trợ tài chính cho dân #Quyết định giao đất tái định cư #Thời gian hoàn thành mặt bằng #GPMB cầu #Phường Hồng Hà #tái định cư xã Thư Lâm

