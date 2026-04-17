Từ tháng 5/2026, học viên phải xem clip cảnh báo về tai nạn giao thông trước khi sát hạch

TPO - Cục CSGT cho biết, từ tháng 5/2026, trước khi sát hạch lái xe học viên phải xem đoạn clip dài khoảng 15 phút cảnh báo về tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ Cục CSGT, đơn vị đã hoàn thiện các video clip (độ dài 15 phút) về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô; đồng thời tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip này.

Cơ quan chức năng cho biết, việc này nhằm để học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Theo đó, nội dung đoạn clip có thông tin về hậu quả tai nạn giao thông; các tình huống khi tham gia giao thông trên đường như chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn...

Việc xem clip được thực hiện đối với các khóa sát hạch từ tháng 5/2026.

Theo Cục CSGT, đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.