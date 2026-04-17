Giông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, sập giàn giáo, gãy đổ cột điện ở Phú Thọ

Viết Hà
TPO - Sáng 17/4, trận mưa lớn kèm giông lốc xoáy kéo dài khoảng một giờ đã gây thiệt hại nặng nề tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, nhà ở và hạ tầng dân sinh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Lập Thạch đến thăm động, viên các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc gây ra.

Theo ông Lê Quang Nghiệp - Bí thư Đảng ủy xã Lập Thạch, khoảng từ 7h30 đến 8h30 sáng 17/4, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm giông lốc xoáy, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Thống kê cho thấy, giông lốc đã làm hư hại hơn 43ha lúa, ngô đang trong giai đoạn trổ bông; hơn 2.115 cây ăn quả và cây trồng khác bị gãy đổ.

Giông lốc khiến 1 người dân bị thương, làm tốc mái 14 ngôi nhà, 9 hộ dân bị đổ tường rào, 10 hộ có chuồng trại chăn nuôi bị sập đổ. Đáng chú ý, giông lốc còn làm sập 5 điểm giàn giáo phục vụ kéo đường dây 220kV, gãy đổ một số cột điện gây mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả.

Ông Nghiệp cho biết, ngay sau khi xảy ra giông lốc, xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các hoạt động dọn dẹp, gia cố nhà cửa, xử lý thiệt hại bước đầu được triển khai khẩn trương.

Đồng thời, địa phương phối hợp với ngành điện lực khắc phục sự cố lưới điện, bảo đảm cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Giông lốc làm cột điện bị gãy, gây mất điện.

“Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Lập Thạch cử cán bộ trực 24/24 giờ, duy trì lực lượng sẵn sàng ứng phó thiên tai. Công tác cảnh báo mưa giông được cập nhật liên tục thông báo đến người dân nhằm chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra”, ông Lê Quang Nghiệp cho biết.

Viết Hà
