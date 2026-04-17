Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

Trường Phong
TPO - Chiều 17/4, Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 (gọi tắt là Giải Báo chí Quốc gia 2025) tổ chức khai mạc vòng chấm sơ khảo.

Tại họp báo, Ban Thư ký tổng hợp giải đã báo cáo công tác tổng hợp tác phẩm vòng sơ khảo. Theo đó, Giải Báo chí Quốc gia 2025 nhận được sự tham gia của 20 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc, và 34/34 hội nhà báo tỉnh, thành phố.

Thống kê của Ban Thư ký tổng hợp cho thấy, có 1752 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp hội gửi về dự giải, trong đó có 143 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký tổng hợp giải đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa vào 1692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo phát biểu. Ảnh: N.Q.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính chuyên nghiệp của các tòa soạn. Quá trình sắp xếp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là sự xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đòi hỏi phải đảm bảo ổn định tư tưởng và chất lượng thông tin trong khi sắp xếp lại bộ máy. Bên cạnh đó, báo chí phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội. Bài toán tự chủ hoạt động và tìm kiếm mô hình doanh thu bền vững trong môi trường số vẫn là thách thức lớn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, số tác phẩm gửi về dự Giải Báo chí Quốc gia vẫn giữ ở mức cao. Đặc biệt, số lượng các đơn vị tham dự giải nhiều hơn so với các năm trước. Điều này cho thấy các cấp hội, các cơ quan báo chí vẫn luôn chú trọng đến việc phát triển nghiệp vụ, chuyên môn, những người làm báo vẫn luôn dành cho Giải Báo chí Quốc gia sự quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: N.Q.

Ông Nguyễn Đức Lợi nêu rõ, hầu hết các cấp hội gửi tác phẩm đúng hạn, hồ sơ tác phẩm đúng quy định, đạt yêu cầu. Các tác phẩm dự giải đáp ứng các tiêu chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải. Các quy định về tác giả, tác phẩm, nhóm thể loại, cơ bản được các đơn vị thực hiện tốt. Nhiều cấp hội có nền nếp tham dự vẫn được duy trì…

Nhấn mạnh, mặc dù công tác sơ loại đã được Ban Thư ký tổng hợp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, xong do khối lượng tác phẩm dự giải lớn, điều kiện thời gian có hạn nên chắc chắn vẫn còn sơ sót trong khâu sàng lọc, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị hội đồng căn cứ theo điều lệ giải và hướng dẫn tuyển chọn để thẩm định tác phẩm, đảm bảo tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo đạt chất lượng và tuân thủ đúng các quy định đã đề ra.

“Năm nay, Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia có cơ cấu giữ nguyên như năm ngoái với 13 loại giải, tuy nhiên các uỷ viên hội đồng có sự thay đổi theo hướng đổi mới, kế thừa. Đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần và trách nhiệm nghề nghiệp, kỹ lưỡng, công tâm trong thẩm định tác phẩm, góp phần vào sự thành công của giải báo chí uy tín nhất của những người làm báo Việt Nam”, ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Trường Phong
