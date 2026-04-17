Thanh Hóa sẽ điều nhân sự về các xã thiếu cán bộ chuyên môn đặc thù

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, các xã, phường thiếu cán bộ có chuyên môn đặc thù là thực tế. Tới đây, tỉnh sẽ phân bổ cán bộ thuộc các Ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh về các xã, phường còn thiếu.

Thông tin trên được ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2026 diễn ra chiều 17/4.

Báo cáo tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, các xã, phường đang bố trí 10.637 cán bộ, công chức, viên chức (đạt bình quân 64 người/xã, phường). Từ khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cho đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định điều động 287 công chức từ các xã, phường đồng bằng và biệt phái 15 công chức, viên chức của các sở, ngành đến các xã còn thiếu ở khu vực miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm thông tin tại buổi họp báo.

Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ngay sau thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng còn rất nhiều khó khăn như: các xã, phường chưa bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao; một số công chức khối chính quyền có trình độ chuyên môn không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; một số xã, phường thiếu công chức được đào tạo trình độ chuyên môn ngành công nghệ thông tin, xây dựng, y, dược...

Tại buổi họp báo, ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thừa nhận tình trạng thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ có chuyên môn đặc thù tại các xã miền núi. Tỉnh đã giao Sở Nội vụ tổng rà soát lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường để đưa ra giải pháp cụ thể, nhằm bổ sung đủ cán bộ có chuyên môn về các xã còn thiếu.

Tỉnh đã điều động các công chức chuyên môn đã làm công tác tham mưu quản lý nhà nước của cấp huyện, cấp xã cũ đang công tác tại khối đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến công tác tại khối chính quyền, các phòng ban và Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương còn thiếu.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa thông tin về việc thiếu cán bộ tại xã, phường.



“Trước mắt sẽ tiếp nhận 43 viên chức thuộc Ban Quản lý dự án khu vực Nghi Sơn cũ vào làm công chức thuộc 10 xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn cũ để tăng cường năng lực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, tái định cư cho các xã, phường; nghiên cứu tiếp tục đề xuất tiếp nhận khoảng 400 viên chức từ 3 Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh về UBND xã, phường trong thời gian tới”, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, sau 9 tháng đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều xã miền núi ở Thanh Hóa vẫn thiếu cán bộ có chuyên môn đặc thù khiến nhiều thủ tục phục vụ người dân gặp khó khăn.

Tại xã Trung Thành, sau khi sáp nhập xã, khối chính quyền của xã được tỉnh giao 32 biên chế. Tuy nhiên, đến nay, xã mới được phân bổ 22 cán bộ, công chức, thiếu 10 người so với biên chế được giao. Tại Trung tâm hành chính công của xã được giao 5 biên chế, hiện mới có 2 người.

Nhiều xã miền núi Thanh Hóa thiếu cán bộ đặc thù.

Theo lãnh đạo địa phương, do không có trình độ chuyên môn, nên cán bộ địa chính và công nghệ thông tin của xã không đáp ứng được yêu cầu công việc. Chất lượng tham mưu lĩnh vực phụ trách của những cán bộ này không đảm bảo yêu cầu, gây khó khăn cho việc lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch và UBND xã.

Hiện tại, các giao dịch của người dân liên quan đến đất đai như: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất... xã đều bị ngưng trệ, gặp khó khăn.

Tại xã Trung Sơn, địa phương này được giao 32 biên chế song chỉ mới có 18 cán bộ, công chức. Hiện xã có 3 phòng chưa có trưởng phòng nên đang giao cho phó phòng phụ trách.

Trước tình hình thiếu cán bộ, các địa phương đã có báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh và sở ngành liên quan xin bổ sung cán bộ đúng chuyên môn. Sở Nội vụ sau đó cũng có văn bản hướng dẫn xã đưa ra phương án tuyển dụng song việc tìm người đúng chuyên môn cho các vị trí cần thiết gặp khó khăn.