Reuters: Mỹ - Iran có thể sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

TPO - Mỹ và Iran có thể sớm ký thỏa thuận chấm dứt xung đột, sau khi hai bên đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc, theo Reuters.

Reuters dẫn lời một quan chức Pakistan cho biết, Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển qua các kênh ngoại giao bí mật và cuộc gặp sắp tới giữa hai bên có thể dẫn đến việc ký kết một thỏa thuận.

Theo nguồn tin, cuộc gặp sắp tới giữa Washington và Tehran có thể mở đường cho việc ký kết một bản ghi nhớ, trước khi tiến tới thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Cả hai bên đều nhất trí về nguyên tắc, trong khi các chi tiết kỹ thuật sẽ được phối hợp thực hiện sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo một nguồn tin ngoại giao của Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Tehran từ ngày 15/4 và đã đạt được bước đột phá trong một số "vấn đề nan giải".

Các bất đồng chủ yếu xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ đề xuất đình chỉ hoạt động hạt nhân của Tehran trong 20 năm, trong khi phía Iran chỉ chấp nhận thời hạn ngắn hơn, từ 3-5 năm.

Bên cạnh đó, Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế, còn Washington gây sức ép buộc Tehran loại bỏ lượng uranium làm giàu cao. Hai nguồn tin từ Iran cho biết dấu hiệu thỏa hiệp đang xuất hiện, khi Tehran cân nhắc chuyển một phần kho dự trữ ra khỏi lãnh thổ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể sớm đạt được. Ông cũng cho rằng lực lượng Hezbollah nên ủng hộ đề xuất ngừng bắn 10 ngày do Mỹ hậu thuẫn giữa Li-băng và Israel.

Tổng thống Mỹ có thể nhượng bộ để đạt được thỏa thuận với Iran

Theo Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẵn sàng đưa ra thêm nhượng bộ nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán với Iran.

Tờ báo nhận định việc ông Trump thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Li-băng cho thấy mong muốn mạnh mẽ chấm dứt xung đột với Iran. Trước đó, ông từng coi căng thẳng Israel - Li-băng là 'một cuộc đụng độ riêng biệt' và không phải điều kiện tiên quyết cho đàm phán Mỹ - Iran.

Tuy nhiên, bằng việc gây sức ép để Thủ tướng Benjamin Netanyahu giảm cường độ chiến dịch quân sự, Washington được cho là đã loại bỏ một yếu tố có thể làm chệch hướng tiến trình đàm phán với Tehran.

"Mỹ có thể chấp nhận nhiều thỏa hiệp hơn vì ông Trump rất muốn chấm dứt cuộc xung đột này", Politico dẫn lời một quan chức cấp cao tại khu vực Vùng Vịnh giấu tên.

Sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Islamabad chưa đạt đột phá, giới quan sát nhận định Washington có thể linh hoạt hơn trong việc đáp ứng một số yêu cầu của Tehran nhằm tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.

​ ​ ​

​

​