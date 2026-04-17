Khán giả vây kín công chúa Kpop tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trạch Dương
TPO - Sự xuất hiện của "công chúa Kpop" Jessica Jung tại sân bay Tân Sơn Nhất tạo cơn sốt đối với fan tại TPHCM. Hàng trăm người hâm mộ có mặt từ sớm đón nữ ca sĩ trong lần đầu mang concert solo đến Việt Nam.

Tối 16/4, Jessica Jung có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đây là lần đầu nữ nghệ sĩ tổ chức concert solo tại Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Reflection.

Chiều cùng ngày, khu vực ga đến quốc tế xuất hiện nhiều nhóm fan chờ đón, mang theo banner, quà tặng và các vật phẩm mang dấu ấn Việt Nam như nón lá để chuẩn bị tặng cựu thành viên SNSD. Sau chuyến bay từ Hàn Quốc, Jessica Jung xuất hiện với trang phục đời thường, ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn giữ phong cách thời trang đặc trưng.

Jessica Jung được khán giả vây kín tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong thời gian di chuyển ra xe, Jessica Jung dành ít phút tương tác với người hâm mộ. Cô nhận quà, vẫy tay chào và thể hiện thái độ thân thiện. Một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ cầm nón lá và banner chào mừng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, tại sân bay Incheon (Hàn Quốc), Jessica Jung xuất hiện với phong cách thời trang được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận, tiếp tục duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện công khai.

Đêm nhạc thuộc tour Reflection dự kiến diễn ra ngày 18/4 tại Nhà thi đấu Tân Bình. Thời điểm này trùng với sinh nhật của Jessica Jung, khiến sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam.

Cận nhan sắc nữ diễn viên ở sân bay Hàn Quốc chuẩn bị sang Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, concert bao gồm các ca khúc trong sự nghiệp solo của nữ ca sĩ, cùng một số phần giao lưu dành riêng cho khán giả tại TPHCM.

Jessica Jung từng là thành viên của nhóm nhạc Girls' Generation - một trong những nhóm nữ có ảnh hưởng lớn của Kpop. Sau khi rời nhóm năm 2014, cô chuyển hướng sang hoạt động cá nhân, đồng thời phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Ở mảng âm nhạc, Jessica phát hành các sản phẩm như album With Love, J (2016) và Wonderland (2016), duy trì hoạt động biểu diễn tại nhiều thị trường châu Á.

Năm 2022, cô tham gia chương trình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và giành vị trí á quân, qua đó mở rộng độ phủ sóng tại thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Jessica Jung vướng một số tranh luận liên quan đến nội dung tiểu thuyết cá nhân và các vấn đề hợp đồng tại Trung Quốc. Tuy vậy, cô vẫn duy trì lượng người hâm mộ ổn định tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

#Chuyến lưu diễn Reflection của Jessica Jung #Concert solo tại Việt Nam #Hình ảnh và tương tác tại sân bay #Hoạt động nghệ thuật của Jessica Jung #Ảnh hưởng của Kpop tại Việt Nam #Thương hiệu thời trang của Jessica Jung #Hoạt động tại thị trường châu Á #Sự kiện sinh nhật của Jessica Jung #Nhóm nhạc Girls' Generation và sự nghiệp solo #Quan hệ fan và truyền thông

