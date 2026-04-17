Meghan Markle: 'Tôi bị chế giễu nhiều nhất thế giới'

Hà Trang

TPO - Meghan Markle cho biết cô bị công kích, chế giễu nhiều nhất thế giới, có hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần khi sang Australia làm việc cùng Hoàng tử Harry.

Trong chuyến công du Australia, Meghan Markle chia sẻ về sức khỏe tinh thần và áp lực từ mạng xã hội khi cùng Hoàng tử Harry thăm tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên tại Melbourne.

Phát biểu trước các bạn trẻ, Meghan cho biết cô đối mặt làn sóng công kích kéo dài suốt một thập kỷ. “Trong 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều bị bắt nạt và tấn công. Tôi từng là người bị chế giễu nhiều nhất thế giới", cô nói.

Theo Meghan, những chỉ trích bắt đầu tăng mạnh kể từ khi cô công khai mối quan hệ với Hoàng tử Harry vào năm 2017. Thông tin đính hôn của hai người đã kéo theo nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cô làm xáo trộn Hoàng gia Anh hay lấn át Công nương Kate Middleton.

Meghan cũng trở thành mục tiêu của nhiều bình luận tiêu cực liên quan đến xuất thân đa chủng tộc.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry tham gia chương trình về sức khỏe tâm thần của tổ chức batyr tại Swinburne University of Technology ở Melbourne (Australia) hôm 16/4. Ảnh: Getty.

Năm 2018, Meghan và Harry kết hôn, đảm nhận vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia. Tuy thế, cô từng thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi mang thai con đầu lòng - Hoàng tử Archie, Meghan cho biết cô từng rơi vào trạng thái tinh thần nghiêm trọng, có ý nghĩ tự tử.

Đến năm 2020, vợ chồng cô quyết định rút khỏi vai trò Hoàng gia cấp cao, một phần do những áp lực về sức khỏe tinh thần. Sau đó, con dâu út Vua Charles III tiếp tục đối mặt với chỉ trích khi bị cho là nguyên nhân khiến Harry rời bỏ nghĩa vụ hoàng tộc.

Hiện tại, hai người sinh sống tại California (Mỹ) cùng hai con là Archie và Lilibet. Cả hai chú trọng phát triển các dự án cá nhân.

Những chỉ trích từ dư luận vẫn luôn bủa vây cô, Meghan cho biết đã học cách kiểm soát và đối mặt và đưa ra lời khuyên cho giới trẻ về việc đối diện với môi trường mạng.

“Đó là một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, vận hành dựa trên sự khắc nghiệt để thu hút lượt nhấp. Điều đó sẽ không thay đổi, nên bạn phải mạnh mẽ hơn nó", Meghan nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Hoàng tử Harry cũng chia sẻ về hành trình đối diện với vấn đề tâm lý: “Tôi đã chờ đến khi mình hoàn toàn kiệt quệ… nằm co ro trên sàn bếp rồi mới nghĩ rằng có lẽ nên thử trị liệu”. Harry nói việc tìm đến hỗ trợ chuyên môn là bước ngoặt quan trọng.

Cả hai cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Australia trong việc cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, coi đây là hành động thể hiện trách nhiệm và vai trò tiên phong trong bảo vệ sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Trước đó, vợ chồng Harry đã được vinh danh là “Nhân vật nhân đạo của năm” tại sự kiện Ngày sức khỏe tâm thần thế giới ở New York, ghi nhận những nỗ lực trong việc thúc đẩy môi trường trực tuyến an toàn và lành mạnh hơn cho giới trẻ.

Hà Trang
