Kỳ vọng đột phá ở Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2026

TPO - Mỗi tác phẩm cần truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc; đồng thời thể hiện rõ tinh thần định hướng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và các mục tiêu đã đề ra.

Ngày 17/4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026.

Chủ trì hội nghị có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII, năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của công tác thông tin đối ngoại; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời khuyến khích, lan tỏa các sản phẩm truyền thông có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng lần thứ XII được phát động trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới. Sau 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao; đặc biệt, Đại hội XIV của Đảng đã tạo thêm động lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của dân tộc. Trong bối cảnh đó, thông tin đối ngoại không chỉ là kể câu chuyện Việt Nam mà phải truyền cảm hứng về Việt Nam đổi mới không ngừng, phải phản ánh được tầm vóc lịch sử văn hóa và vị thế của đất nước.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về giải thưởng.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,cho biết giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã khẳng định vị thế là một sự kiện quốc gia thường niên uy tín và đây là lần đầu tiên giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức lễ phát động tại TPHCM.

Ông Thắng kỳ vọng các tác phẩm sẽ có đột phá về chiều sâu, tính lan tỏa và công nghệ. Về giá trị chiều sâu, mỗi tác phẩm, dù được thể hiện với thể loại, ngôn ngữ hay hình thức khác nhau, cần truyền tải được tư duy, tầm vóc và khát vọng phát triển của dân tộc; đồng thời thể hiện rõ tinh thần định hướng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và các mục tiêu đã đề ra.

Về tính lan tỏa và hội nhập, cần tiếp tục mở rộng phạm vi tác động, tầm ảnh hưởng và đóng góp thiết thực của giải thưởng đối với quá trình hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời cần huy động sự tham gia rộng rãi hơn nữa của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, để những tác phẩm, sản phẩm đối ngoại được vinh danh cũng trở thành một hình thức ghi nhận có ý nghĩa đối với những nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam ra thị trường thế giới...

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động giải thưởng.