Công an điều tra vụ nam thanh niên lao xe xuống mương tử vong ở Đắk Lắk

TPO - Vụ nam thanh niên chạy xe máy lao xuống mương ven quốc lộ 29 (Đắk Lắk) dẫn đến tử vong đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nghi liên quan đến vụ tai nạn.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến nam thanh niên tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h29' ngày 15/4, nạn nhân là em V.Đ.Q. (SN 2008, trú xã Cư Pơng).

Vào thời điểm trên, em Q. điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên quốc lộ 29 theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe do em Q. điều khiển đã lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại. Hậu quả, em Q. tử vong tại bệnh viện, hư hỏng 1 xe gắn máy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra, xác minh theo quy định. Khi có kết quả, cơ quan công an sẽ tổ chức họp báo công khai thông tin rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí và quần chúng Nhân dân.

Như báo Tiền Phong đưa tin, liên quan đến vụ tai nạn trên, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo nội dung clip, xe máy do nam thanh niên điều khiển đang lưu thông thì bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi văng xuống cống. Đáng chú ý, cùng thời điểm có một xe máy chạy phía sau đã giảm tốc khi chứng kiến vụ việc, quay đầu rời đi khỏi hiện trường.

Nội dung clip trên thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ.