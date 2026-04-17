Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Tăng trưởng 11% là danh dự và trách nhiệm của thành phố

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế, mà còn là thước đo năng lực, danh dự của bộ máy chính quyền trước nhân dân.

Ngày 17/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 4 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố Hà Nội tập trung thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện đề án mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô, với định hướng tạo đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Theo dự thảo, đề án được kết cấu thành 3 phần chính: Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế; đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng gắn với mô hình mới và tổ chức thực hiện.

Tập thể UBND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua các nội dung kết luận của phiên họp

Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; quy mô GRDP đạt trên 113 tỷ USD vào năm 2030; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 12.000 USD. Đáng chú ý, kinh tế số được kỳ vọng chiếm ít nhất 40% GRDP, trong khi công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9%.

Giai đoạn 2031 - 2035, Hà Nội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên 11%, hướng tới quy mô GRDP khoảng 200 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 19.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách trong năm 2026 là tổ chức thực hiện ngay mô hình tăng trưởng hai con số. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi tại cuộc họp

Ông Thắng khẳng định: "Chúng ta tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%, coi đây là danh dự và trách nhiệm của UBND thành phố trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”, đồng thời yêu cầu tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách, phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và người dân.

Trong lĩnh vực đầu tư, ông Thắng yêu cầu các cấp, ngành cần xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư, tạo “vốn mồi” kích hoạt đầu tư xã hội. Các dự án đã có mặt bằng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân; không để tình trạng chậm triển khai; đồng thời, chủ động xây dựng danh mục dự án mới, bảo đảm tính liên kết vùng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị.

Đối với nguồn lực xã hội, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân, FDI. Các dự án chiến lược cần được đẩy nhanh tiến độ, triển khai linh hoạt, tách các hạng mục đủ điều kiện để thi công sớm...

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phát triển các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao; đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo để thu hút nhà đầu tư; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cơ sở, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”...