'Đêm ập xuống' giữa ban ngày ở Hà Nội, mây dông bao trùm nội đô

Dương Triều

TPO - Sáng 17/4, người tham gia giao thông tại Hà Nội phải bật đèn xe dù đã giữa buổi. Những dải mây dông đen kịt bao phủ toàn bộ bầu trời nội đô, tạo nên khung cảnh kỳ ảo nhưng cũng không ít lo ngại về một trận mưa dông diện rộng.

Ghi nhận lúc 9h ngày 17/4, bầu trời Hà Nội tối sầm, bị che phủ bởi lớp mây đối lưu dày, khiến ánh sáng suy giảm rõ rệt.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dữ liệu từ ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng đông đông nam và mở rộng thêm.
Dự báo trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn sẽ xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây có khả năng lan sang các khu vực lân cận và tiến sâu vào nội thành.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hiện tượng trời tối sầm giữa buổi sáng khiến tầm nhìn trên nhiều tuyến phố giảm mạnh, người dân di chuyển chậm hơn, đồng thời làm gián đoạn một số hoạt động ngoài trời.
Các phương tiện phải bật đèn pha và di chuyển chậm trên Vành đai 3.
Trời bất ngờ tối sầm và mưa rải rác, người dân vội vã mặc áo mưa, hối hả trên các tuyến phố.
Theo các chuyên gia, đây là dạng thời tiết điển hình trong giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc, khi nền nhiệt tăng cao kết hợp độ ẩm lớn, tạo điều kiện cho các khối mây dông phát triển nhanh và gây mưa cục bộ.
