'Đêm ập xuống' giữa ban ngày ở Hà Nội, mây dông bao trùm nội đô

TPO - Sáng 17/4, người tham gia giao thông tại Hà Nội phải bật đèn xe dù đã giữa buổi. Những dải mây dông đen kịt bao phủ toàn bộ bầu trời nội đô, tạo nên khung cảnh kỳ ảo nhưng cũng không ít lo ngại về một trận mưa dông diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dữ liệu từ ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng đông đông nam và mở rộng thêm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.