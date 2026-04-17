Mở rộng rào chắn phục vụ thi công dự án hầm chui Cổ Linh

TPO - Sau một thời gian xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường hai bên (giai đoạn 1), dự án hầm chui Cổ Linh đã bước sang giai đoạn 2, thi công tại trung tâm nút giao. Hiện hàng rào được dựng trên diện rộng và phương tiện được tổ chức theo phương án mới.

Hàng rào tại nút giao Cổ Linh vừa được mở rộng để phục vụ thi công hầm chui khu vực trung tâm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, đến giữa tháng 4/2026 (sau hơn 6 tháng thi công), dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công phần nổi và di dời hạ tầng kỹ thuật đi ngầm (giai đoạn 1). “Khối lượng thi công chủ yếu tập trung vào công tác rào chắn, giải phóng mặt bằng và các hạng mục phụ trợ."

Từ quý II/2026, dự án chính thức bước vào giai đoạn 2. Theo đó, đơn vị thi công tiến hành rào chắn một phần lòng đường Đàm Quang Trung và khu vực trung tâm nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung để phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án.

Ghi nhận những ngày qua, tại trung tâm nút giao Cổ Linh đã có hai vị trí hàng rào lớn được dựng lên, chiếm khoảng 2/3 diện tích nút giao mở rộng.

Thực trạng thi công và hàng rào được dựng lên tại nút giao Cổ Linh những ngày qua.

Đánh giá về việc dựng rào chắn, thi công dự án, đại diện Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc mở rộng rào chắn ra cả trung tâm nút giao Cổ Linh, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt giờ cao điểm.

Đội CSGT số 5 kiến nghị, chủ đầu tư, các nhà thầu cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CSGT phân luồng, điều tiết và hướng dẫn người dân đi lại, tuân thủ phương án điều tiết, phân luồng của liên ngành Sở Xây dựng – Công an thành phố.

Toàn cảnh nút giao Cổ Linh đang có công trường thi công

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) được khởi công ngày 4/10/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 747 tỷ đồng (ngân sách thành phố). Dự án có quy mô tổng chiều dài khoảng 600m (hầm kín đi qua nút giao dài 100m), mặt cắt ngang rộng 27,1m bố trí 6 làn xe. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.

