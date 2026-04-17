Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Mở rộng rào chắn phục vụ thi công dự án hầm chui Cổ Linh

Nhóm Phóng viên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau một thời gian xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường hai bên (giai đoạn 1), dự án hầm chui Cổ Linh đã bước sang giai đoạn 2, thi công tại trung tâm nút giao. Hiện hàng rào được dựng trên diện rộng và phương tiện được tổ chức theo phương án mới.

Hàng rào tại nút giao Cổ Linh vừa được mở rộng để phục vụ thi công hầm chui khu vực trung tâm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, đến giữa tháng 4/2026 (sau hơn 6 tháng thi công), dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công phần nổi và di dời hạ tầng kỹ thuật đi ngầm (giai đoạn 1). “Khối lượng thi công chủ yếu tập trung vào công tác rào chắn, giải phóng mặt bằng và các hạng mục phụ trợ."

Từ quý II/2026, dự án chính thức bước vào giai đoạn 2. Theo đó, đơn vị thi công tiến hành rào chắn một phần lòng đường Đàm Quang Trung và khu vực trung tâm nút giao Cổ Linh – Đàm Quang Trung để phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án.

Ghi nhận những ngày qua, tại trung tâm nút giao Cổ Linh đã có hai vị trí hàng rào lớn được dựng lên, chiếm khoảng 2/3 diện tích nút giao mở rộng.

Thực trạng thi công và hàng rào được dựng lên tại nút giao Cổ Linh những ngày qua.

Đánh giá về việc dựng rào chắn, thi công dự án, đại diện Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc mở rộng rào chắn ra cả trung tâm nút giao Cổ Linh, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt giờ cao điểm.

Đội CSGT số 5 kiến nghị, chủ đầu tư, các nhà thầu cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CSGT phân luồng, điều tiết và hướng dẫn người dân đi lại, tuân thủ phương án điều tiết, phân luồng của liên ngành Sở Xây dựng – Công an thành phố.

Toàn cảnh nút giao Cổ Linh đang có công trường thi công

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) được khởi công ngày 4/10/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 747 tỷ đồng (ngân sách thành phố). Dự án có quy mô tổng chiều dài khoảng 600m (hầm kín đi qua nút giao dài 100m), mặt cắt ngang rộng 27,1m bố trí 6 làn xe. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Nhóm Phóng viên
