Iran không muốn ngừng bắn tạm thời, hướng tới giải pháp chấm dứt hoàn toàn xung đột

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, Tehran sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn mà đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để chấm dứt xung đột trên toàn khu vực.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm tất cả các điểm nóng chứ không chỉ một mặt trận. Ông mô tả điều này là "lằn ranh đỏ" đối với Iran.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran, các khu vực cần được đưa vào khuôn khổ thỏa thuận bao gồm Li-băng và Biển Đỏ - những nơi đã chứng kiến căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây và lập luận rằng vòng xoáy leo thang cần phải chấm dứt "một lần và mãi mãi".

"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào... Vòng xoáy xung đột phải chấm dứt tại đây một lần và mãi mãi", ông nói.

Những phát biểu được ông Saeed Khatibzadeh đưa ra trong bối cảnh ngoại giao khu vực đang tăng tốc, với việc Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ mong muốn các thỏa thuận ngừng bắn có thể tiến tới một hiệp định đình chiến lâu dài.

Các báo cáo cho biết Ankara đã liên lạc với Washington, Tehran và nước trung gian hòa giải Pakistan, trong khi các cuộc thảo luận vẫn còn mong manh và chưa đi đến kết luận.

Liên quan đến eo biển Hormuz, ông Khatibzadeh cho biết tuyến đường này nằm trong lãnh hải Iran nhưng từ lâu vẫn được đảm bảo tiếp cận mang tính quốc tế. Ông nhấn mạnh Tehran không mong muốn bất kỳ sự gián đoạn nào có thể gây bất ổn cho thương mại và thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, Iran cũng cảnh báo việc Mỹ gia tăng phong tỏa hàng hải có thể làm suy yếu các nỗ lực ngừng bắn. Tehran cho biết có thể hạn chế hoạt động thương mại tại khu vực Vùng Vịnh nếu áp lực đối với các tàu của nước này tiếp tục leo thang.

Các cuộc đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, với những tranh chấp cốt lõi vẫn chưa được giải quyết, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và những lo ngại rộng hơn về an ninh khu vực. Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới nhất của Iran cho thấy Tehran không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế trừ khi gắn liền với một sự thay đổi chính trị rộng lớn hơn trên toàn khu vực xung đột.

Thoả thuận ngừng bắn ở Li-băng là bước tiến hướng tới "chiến thắng hoàn toàn"

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhắc lại "thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ sự kiên định của Hezbollah và sự đoàn kết của trục kháng chiến".

Ông khẳng định Iran sẽ tiếp cận các thỏa thuận ngừng bắn một cách thận trọng, đồng thời duy trì lập trường cho đến khi đạt được "thắng lợi hoàn toàn".

Ông Ghalibaf cũng cảm ơn vai trò trung gian của Pakistan, đặc biệt là những nỗ lực của Tư lệnh quân đội Asim Munir trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời sau hơn một tháng giao tranh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ lời hứa của mình,” ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh, trong bối cảnh Islamabad đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sau khi vòng thương lượng trước đó không đạt kết quả.

