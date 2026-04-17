Đức nêu điều kiện tham gia rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

TPO - Đức sẵn sàng triển khai tàu quét mìn tới eo biển Hormuz để tham gia các hoạt động rà phá thủy lôi, song chỉ khi đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt, theo Politico.

Đức đã phát tín hiệu có thể tham gia như một phần của nhiệm vụ quốc tế, với mục tiêu đảm bảo an toàn hàng hải tại tuyến đường chiến lược này.

Vấn đề dự kiến được thảo luận trong cuộc gặp tại Paris, nơi Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ hội đàm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Một quan chức Chính phủ Đức cho biết Berlin sẵn sàng đóng góp vào việc đảm bảo tự do hàng hải, bao gồm khả năng rà phá thủy lôi hoặc trinh sát trên biển.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Berlin, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức "về cơ bản đã sẵn sàng" hỗ trợ bảo vệ các tuyến vận tải, nhưng phải kèm theo những điều kiện chặt chẽ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Cụ thể, các điều kiện bao gồm: Một lệnh ngừng bắn ổn định, khuôn khổ nhiệm vụ thuộc hệ thống an ninh tập thể, tốt nhất là dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và sự phê chuẩn chính thức từ cả chính phủ liên bang lẫn Quốc hội Đức. Ông Merz lưu ý Berlin vẫn "còn rất xa" mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran chưa đủ để ổn định tình hình tại eo biển Hormuz, nơi giao thông hàng hải bị gián đoạn do các biện pháp đối đầu từ hai phía.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin, cho biết các nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan và Pháp đều có năng lực rà phá thủy lôi, qua đó có thể góp phần bảo đảm an ninh cho tuyến vận tải qua khu vực này. Paris cũng để ngỏ khả năng cung cấp các dịch vụ hộ tống đầy đủ cho tàu thương mại.

Bà lưu ý rằng các quốc gia châu Âu có thể cung cấp "dịch vụ hộ tống được hỗ trợ đầy đủ" cho các tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này. Đồng thời cho biết việc mở lại eo biển sẽ được thảo luận trong cuộc đàm phán diễn ra vào cuối ngày hôm nay tại Paris.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục các đồng minh trong NATO nhanh chóng đưa ra cam kết hành động. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn tỏ ra thận trọng trước nguy cơ bị cuốn vào xung đột quân sự mà không có sự tham vấn đầy đủ.

Sáng kiến ​​Tự do hàng hải

Ngày 17/4, Anh và Pháp dự kiến đồng tổ chức một hội nghị với sự tham gia của khoảng 40 quốc gia nhằm thảo luận việc thành lập lực lượng hải quân bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong một tuyên bố cho biết: "Việc mở cửa lại eo biển một cách vô điều kiện và ngay lập tức là trách nhiệm toàn cầu, và chúng ta cần hành động để khôi phục lại dòng chảy tự do của năng lượng và thương mại toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tôi đều nhất trí thiết lập một sáng kiến ​​đa quốc gia để bảo vệ tự do hàng hải".

"Chúng ta phải trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn để đảm bảo sự ổn định và an ninh toàn cầu được khôi phục", ông nói thêm.

Sáng kiến này được mô tả mang tính chất "hoàn toàn phòng thủ", với mục tiêu trấn an hoạt động vận tải thương mại và đảm bảo dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Tuy vậy, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh, rằng họ không ủng hộ việc mở lại eo biển bằng biện pháp cưỡng bức như đề xuất từ phía Washington. Thay vào đó, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng sẽ chỉ được triển khai "khi điều kiện cho phép".

