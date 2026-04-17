Đà Nẵng: Cụ ông mang khối u vùng cổ gáy suốt 40 năm

TPO - Mang khối u vùng cổ gáy suốt hơn 4 thập kỷ, một cụ ông 72 tuổi ở Đà Nẵng đã phải đi khám vì khối u phát triển quá lớn, gây vướng víu sinh hoạt. Các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u “khổng lồ” hiếm gặp này.

Ngày 17/4, Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp khối u lớn vùng cổ gáy ở một người bệnh cao tuổi.

Khối u khổng lồ suốt hơn 40 năm ở vùng cổ gáy ông P. Ảnh BV

Bệnh nhân là ông Nguyễn Tấn P. (72 tuổi, trú tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng). Theo ông P. khối u xuất hiện từ khoảng 40 năm trước, ban đầu kích thước nhỏ, không gây đau nên ông chủ quan, không đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định khối u ở vùng cổ gáy có kích thước lớn tới 30x24cm, phát triển chậm trong thời gian dài nhưng đã đạt mức “khổng lồ”.

Sau hội chẩn chuyên khoa, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u. Ca mổ được thực hiện thận trọng nhằm bảo vệ các cấu trúc quan trọng vùng cổ gáy

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là khối u xơ sợi lành tính. Sau 7 ngày điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ tiến triển thuận lợi và đã được xuất viện trong ngày 17/4.

BSCKI Dương Trung – bác sĩ trực tiếp phẫu thuật – cho biết, các khối u vùng cổ gáy nếu để lâu có thể phát triển lớn, gây chèn ép, ảnh hưởng vận động và sinh hoạt, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ biến đổi tính chất.