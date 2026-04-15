Bệnh hiếm gặp khiến thiếu niên liệt tứ chi sau trận đá bóng

TPO - Thiếu niên 15 tuổi tại TP.HCM bất ngờ liệt mềm toàn thân sau buổi đá bóng. Kết quả kiểm tra cho thấy trẻ bị hạ kali máu nặng do bệnh lý hiếm gặp, nguy cơ gây suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ngày 15/4, BS-CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị liệt chu kỳ do hạ kali máu – một bệnh lý hiếm gặp với tần suất chỉ khoảng 1/100.000 người.

Bệnh nhi là C.H.H. (15 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM). Theo khai thác bệnh sử, H. khởi phát triệu chứng chỉ sau một ngày khi đang ở nhà. Em đột ngột yếu tay chân, không thể đi lại. Trước đó, H. có tham gia chơi đá bóng.

Ngay khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhi được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng nặng. Đáng chú ý, cách đây khoảng 6 tháng, H. từng có một đợt yếu liệt tương tự kéo dài một ngày nhưng tự hồi phục nên không đi khám, kiểm tra.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tỉnh táo nhưng có dấu hiệu suy hô hấp, nhịp tim chậm và không đều. Bệnh nhi rơi vào tình trạng liệt tứ chi.

Kết quả xét nghiệm điện giải đồ cho thấy nồng độ kali trong máu của H. giảm nghiêm trọng (xuống còn 1,5 mmol/L, trong khi mức bình thường dao động từ 4–5 mmol/L). Điện tâm đồ ghi nhận dấu hiệu điển hình của rối loạn điện giải nặng.

Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc liệt chu kỳ do hạ kali máu. Đây là một rối loạn hiếm gặp, gây ra các đợt yếu cơ đột ngột, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể nhưng không làm bệnh nhân mất ý thức.

Ngay lập tức, bệnh nhi được xử trí bằng truyền kali qua đường tĩnh mạch. Sau đó, trẻ tiếp tục được bù kali qua đường truyền và đường uống, đồng thời theo dõi sát các chỉ số tim mạch và hô hấp. Sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Sức cơ tứ chi phục hồi gần như hoàn toàn. Bệnh nhi có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Theo BS Minh Tiến, liệt chu kỳ do hạ kali máu là bệnh lý hiếm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đợt yếu cơ có thể xuất hiện đột ngột, kéo dài vài giờ đến vài ngày với tần suất từ vài tuần đến vài tháng một lần. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng hạ kali máu nặng có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Một số yếu tố có thể kích hoạt cơn liệt bao gồm vận động cường độ cao, ăn nhiều thực phẩm giàu carbohydrate, căng thẳng, nhịn đói kéo dài hoặc tiếp xúc với môi trường lạnh. Điều đáng nói là các yếu tố này rất phổ biến trong đời sống hàng ngày khiến nguy cơ bị bỏ sót hoặc chủ quan càng cao.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện yếu cơ đột ngột, đặc biệt sau vận động hoặc thay đổi chế độ ăn uống, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm. Việc phát hiện kịp thời không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Đối với người đã được chẩn đoán mắc bệnh, cần tuân thủ chế độ ăn ít carbohydrate, tăng cường thực phẩm giàu kali như chuối, cam, khoai tây, các loại đậu và thủy sản. Đồng thời, hạn chế vận động quá sức, tránh nhịn đói kéo dài và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, người bệnh cần thông báo với nhân viên y tế về tình trạng của mình trước khi thực hiện các thủ thuật hoặc phẫu thuật để được theo dõi và kiểm soát nồng độ kali phù hợp, tránh các thuốc có thể làm rối loạn điện giải.