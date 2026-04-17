Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc

TPO - Chiều 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Các đại biểu Trung Quốc tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Bằng Tường, Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc); thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng tới thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự Lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt - Trung và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP Nam Ninh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân chuyến thăm, hai bên nhất trí ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới”.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu, đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trung Quốc sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo, năng lực công nghiệp trong lĩnh vực đường sắt, chỉ đạo doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng đường sắt.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc lần lượt xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc và Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại ga Gia Lâm. Ảnh: Như Ý

Hai bên nhất trí nghiên cứu triển khai hợp tác khoáng sản then chốt, ủng hộ doanh nghiệp hai nước đi sâu hợp tác trong lĩnh vực ngành nghề số như 5G, dữ liệu lớn phù hợp với pháp luật của mỗi nước và cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, hiệu quả kinh tế và lợi ích lâu dài của mỗi bên.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi thanh toán bằng đồng bản tệ, nâng cao năng lực ứng phó rủi ro tài chính.

Hai bên nhất trí sớm bàn bạc, ký kết Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ; tiếp tục triển khai hợp tác thả giống tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ. Thực hiện tốt Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển Việt Nam - Trung Quốc và Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển…