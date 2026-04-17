Hà Nội 'thúc' chuyển đổi buýt xanh với xe buýt không trợ giá

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp (DN) vận tải vận hành các tuyến buýt kế cận xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang phương tiện xanh. Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 24 tuyến buýt kế cận, buýt thương mại và hiện không hưởng trợ giá của ngân sách.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 1/7/2026 Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong đó có hạn chế phương tiện kinh doanh vận tải chở khách chạy dầu hóa thạch trong vùng phát thải thấp. Với xe buýt, đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thực hiện nghiêm chủ trương của UBND thành phố.

Xe buýt hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng đề nghị các DN vận tải đang khai thác các tuyến buýt kế cận (buýt liên tỉnh cự ly ngắn - PV), không hưởng trợ giá sớm xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng điện hoặc các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Khi xây dựng kế hoạch, Sở Xây dựng lưu ý các DN, nội dung cần xác định rõ lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn; cụ thể là thời điểm trước ngày 1/7/2026, giai đoạn từ 2026 đến năm 2028, và giai đoạn hoàn thành 100% xe buýt kế cận sử dụng năng lượng xanh vào năm 2030.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình… phối hợp chỉ đạo các đơn vị vận tải có tuyến buýt liên tỉnh kết nối với Hà Nội cùng xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ.

Mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 155 tuyến, trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá, 24 tuyến buýt kế cận, buýt thương mại không trợ giá; số lượng xe buýt hiện có hơn 1.800 xe. Tính đến nay, tổng số xe buýt điện, sử dụng năng lượng xanh đối với các tuyến buýt có trợ giá là 699 xe (trong đó có 560 xe điện và 139 xe chạy khí nén CNG), tỷ lệ chiếm 35,8% so với đoàn phương tiện buýt trợ giá.

