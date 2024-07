Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc góp phần xây dựng công tác tư tưởng, dân vận thành phố

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận đây không chỉ là sân chơi góp phần vào việc chọn ra các báo cáo viên giỏi mà còn là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng là đợt hoạt động chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng công tác tư tưởng, công tác dân vận của thành phố.

Tối 6/7, lãnh đạo Thành ủy TPHCM có buổi gặp gỡ các thí sinh tham dự vòng Bán kết và Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV – năm 2024.

Đến dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Về phía lãnh đạo TPHCM có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết TPHCM sẵn sàng chào đón các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động tại thành phố. Đây cũng là cơ hội để thành phố cám ơn các cơ quan, đơn vị, các tỉnh, thành bạn đã hỗ trợ thành phố trong những lúc khó khăn do đại dịch gây ra; đồng thời cũng góp phần nâng cao tư tưởng, tinh thần để TPHCM vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, phục hồi kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với hội thi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhìn nhận đây không chỉ là sân chơi góp phần vào việc chọn ra các báo cáo viên giỏi mà còn là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời cũng là đợt hoạt động chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng công tác tư tưởng, công tác dân vận của thành phố.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận, dù các bạn có đạt giải cao tại hội thi hay không, các bạn xuất sắc góp mặt tham dự vòng thi Bán kết và Chung kết đã là kết quả đáng tự hào. “Tôi mong muốn trên con đường học tập và lao động của mình, các bạn tiếp tục trở thành những báo cáo viên giỏi, góp phần vào công tác tuyên truyền miệng của Đảng cũng như của các tỉnh, thành”, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng đề nghị trong thời gian tới, Trung ương Đoàn quan tâm, ưu tiên tổ chức các hoạt động ở thành phố để thành phố có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi.

Dịp này, lãnh đạo TPHCM đã gửi tặng những phần quà lưu niệm đến tất cả các bạn thí sinh tham gia vòng Bán kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV – năm 2024.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại TPHCM từ ngày 6 - 7/7/2024 với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Được phát động từ tháng 5/2024, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của 126 thí sinh từ 67 tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc. Trong khuôn khổ vòng Bán kết hội thi, các thí sinh tham gia các vòng Bán kết và Chung kết cùng tham quan, dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TPHCM; nghe báo cáo chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tham gia hoạt động an sinh xã hội tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình. Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, các báo cáo viên có dịp tăng cường giao lưu, gắn kết, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng.