Lâm Đồng chi hàng chục tỷ đồng nạo vét hồ lắng bảo vệ hồ Xuân Hương

Thái Lâm
TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt hơn 48 tỷ đồng để nạo vét, xây kè hồ lắng số 2 nhằm xử lý bùn đất, rác thải từ thượng nguồn nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan hồ Xuân Hương.

Ngày 17/4, đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh này vừa phê duyệt dự án nạo vét, xây dựng kè xung quanh hồ lắng số 2 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với tổng vốn đầu tư khoảng 48 tỷ đồng.​ Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư, nhằm để xử lý nguồn nước, hạn chế ô nhiễm hồ Xuân Hương.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nạo vét lòng hồ, xây dựng kè bao quanh, đường ven hồ dài khoảng 400m; đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước dân cư, lan can và chiếu sáng khu vực.

Một góc hồ Xuân Hương.

Hồ lắng số 2 là một trong các hồ đầu nguồn, có nhiệm vụ gom và xử lý nước, rác thải từ thượng nguồn trước khi chảy vào hồ Xuân Hương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vực này bị bồi lắng, rác thải theo dòng suối đổ về gây ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị trung tâm Đà Lạt.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tăng khả năng lắng đọng bùn cát, giảm ô nhiễm, góp phần điều tiết dòng chảy, hạn chế ngập úng vùng hạ du và cải thiện chất lượng nước hồ Xuân Hương. Công trình cũng được định hướng tạo thêm không gian cảnh quan cho khu vực trung tâm Đà Lạt. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

