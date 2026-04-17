Theo dõi Báo Tiền phong trên

Mưa dông làm 5 người thương vong, hơn nghìn ngôi nhà tốc mái

Nguyễn Hoài
TPO - Các đợt mưa dông liên tiếp vào đêm 15/4, đêm 16/4 và rạng sáng 17/4 đã khiến Lào Cai, Thái Nguyên gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó, mưa dông đêm 15/4 cũng khiến Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Trị chịu thiệt hại.

Đêm qua và sáng nay (17/4), không khí lạnh nén rãnh áp thấp đã gây mưa dông mạnh cho các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội.

Trước đó, đêm 15/4, mưa dông mạnh kèm mưa đá cũng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Chiều tối và đêm 15/4, Lâm Đồng và Gia Lai cũng có mưa dông mạnh.

Trong đó, Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Mưa dông kèm mưa đá đã khiến địa phương này có 4 người bị thương, một ngôi nhà sập hoàn toàn, 1.043 ngôi nhà bị tốc mái, 582ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, 500 con gia cầm bị chết.

Địa phương này cũng có 5 cột điện gãy đổ, 2 công trình phụ trợ bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.

Lào Cai chịu thiệt hại nghiêm trọng do mưa dông đêm 15/4. Ảnh: Báo Lào Cai.

Trận mưa dông mạnh sáng nay làm Thái Nguyên có một người chết do bị cây đổ, 6 ngôi nhà bị tốc mái, 1,6ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại.

Lâm Đồng và Gia Lai, Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại do mưa dông mạnh. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ đêm 19/4 đến ngày 20/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Sau đó, từ khoảng chiều tối 22/4 đến ngày 24/4, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng – lạnh khiến nguy cơ cao xuất hiện mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Trong đó, mưa đá là loại hình thiên tai nguy hiểm vì không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra. Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng thuỷ văn cập nhật tại địa chỉ hymetnet.gov.vn.

