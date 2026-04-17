Mưa dông bao trùm miền Bắc, một người thiệt mạng

TPO - Sáng 17/4, một trận mưa dông lớn đã bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc khiến một người dân tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên thiệt mạng do cây đổ. Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm qua và sáng nay (17/4), nhiều địa phương miền Bắc đã xuất hiện mưa dông, tập trung tại Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Nội, Phú Thọ.

Một số nơi xuất hiện mưa rất to kèm dông lốc mạnh như Tiến Bộ (Tuyên Quang) 85.2mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 77.4mm, Văn Lang (Phú Thọ) 70mm.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, khoảng 7h sáng nay, mưa to kèm dông lốc gây đổ cây đã làm một người thiệt mạng tại xã Đại Phúc. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục tổng hợp các thiệt hại khác.

Mưa dông bao trùm nhiều tỉnh miền Bắc trong sáng nay (17/4).

Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm nay mưa giảm dần. Bắc Bộ trời chuyển mát.

Tuy nhiên, khoảng từ chiều tối và đêm 18/4 đến ngày 20/4, không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 17/4, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15–30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10–20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.