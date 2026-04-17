Hơn 300 người xuyên đêm dập cháy rừng ở Lai Châu

TPO - Ngày 17/4, UBND xã Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) cho biết, vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại bản Hua Cưởm 2 đã được khống chế, không để lan rộng.

chay-rung.jpg
Các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương triển khai chữa cháy, kịp thời khống chế đám cháy rừng ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 16/4, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ bản Hua Cưởm 2 và nhanh chóng báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi nhận tin, UBND xã Tân Uyên đã huy động hơn 300 người gồm lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy.

Theo ông Chu Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Tân Uyên, khu vực xảy ra cháy thuộc khu vực rừng phòng hộ dải Hoàng Liên Sơn (tiểu khu 369, khoảnh 4, 5), hiện được giao khoán cho các bản Pá Xôm, Tát Xôm 3 và Hua Cưởm 2 quản lý. Do địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều vách đá cao và lớp thảm thực vật dày, công tác tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Để khống chế đám cháy ngay trong đêm, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án tiếp cận từ xa, tổ chức phát dọn, tạo đường băng cản lửa nhằm khoanh vùng. Đến sáng 17/4, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát.

Hiện các lực lượng vẫn túc trực tại hiện trường, theo dõi chặt chẽ, sẵn sàng xử lý nếu lửa bùng phát trở lại, đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thời điểm này, Lai Châu đang bước vào cao điểm mùa hanh khô, thời tiết khô nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao. Cùng với đó, hoạt động đốt nương làm rẫy vụ hè thu diễn ra nhiều, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy và lan rộng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước thực tế này, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, đồng thời vận động chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

#Lai Châu huy động hơn 300 người khống chế cháy rừng phòng hộ ở Tân Uyên #cháy rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe