TPHCM sắp đón 'mưa vàng' giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

TPO - Sau hơn một tháng nắng gắt kéo dài, sáng 17/4, bầu trời TPHCM bất ngờ chuyển nhiều mây, báo hiệu đợt mưa “giải nhiệt” đang đến gần với xác suất xuất hiện được dự báo vào khoảng 50-60%.

Ghi nhận của phóng viên trong sáng 17/4, nhiều khu vực tại trung tâm TPHCM xuất hiện mây đen từ sớm, không khí dịu lại sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài liên tục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24-48 giờ tới, các hình thế thời tiết trên khu vực đang có sự thay đổi đáng kể. Rãnh áp thấp nối từ Bắc Bộ với vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần khi dịch chuyển xuống phía Nam. Đồng thời, áp cao cận nhiệt đới trên cao cũng suy yếu và rút chậm ra phía Đông.

TPHCM chuyển mây từ sáng sớm, không khí dịu mát sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hữu Huy

Đáng chú ý, nhiễu động trên cao - yếu tố làm tăng độ ẩm và hình thành mưa đang hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam Bộ. Cùng với đó, gió trên các vùng biển có cường độ yếu, trong khi rãnh áp thấp xích đạo duy trì hoạt động ở khu vực vĩ độ thấp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mưa dông phát triển.

Từ những diễn biến này, cơ quan khí tượng dự báo trong các ngày từ 17 đến 19/4, khu vực TPHCM có khả năng xuất hiện mưa với xác suất từ 50-60%, tập trung vào chiều và tối. Đây được xem là đợt “mưa vàng” giúp hạ nhiệt sau thời gian dài oi bức.

Tuy vậy, người dân cũng cần lưu ý khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan như mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật cục bộ.