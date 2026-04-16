Quán giải khát ở TPHCM 'hốt bạc' ngày nắng nóng

TPO - Nhiệt độ tại TPHCM liên tục chạm ngưỡng cao trong những ngày cao điểm mùa khô đã kéo theo sự sôi động của thị trường nước giải khát. Từ xe đẩy vỉa hè đến các quán trà trái cây, sinh tố… đều đắt hàng.

Những ngày nắng nóng cao điểm, tại nhiều tuyến đường đông đúc ở TPHCM như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Kiệt… dễ dàng bắt gặp hàng loạt quầy nước giải khát mọc lên san sát. Các loại nước mát như sâm, mía, tắc, trà chanh, nước ép trái cây… được bày bán với mức giá phổ biến từ 10.000 - 25.000 đồng/ly, phục vụ nhu cầu giải nhiệt tức thì của người đi đường.

Nước dừa tươi có giá rất rẻ, 3 quả chỉ 20.000 đồng. Khách xếp hàng mua uống ngay tại chỗ cho đã khát

Một điểm bán dừa tươi trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), người bán chặt dừa không ngơi tay

Trên đường An Dương Vương (phường An Lạc), người chủ hàng vừa bày những quầy dừa ra bán liền có khách đến xếp hàng chờ mua. Theo người bán, trung bình mỗi ngày, anh bán từ 100 - 200 quả, với giá 20.000 đồng/3 quả.

"Giá này ổn định dù là ngày thường hay lúc nắng nóng, do đó khách đến mua ủng hộ rất nhiều. Những ngày nắng nóng, dừa tươi bán đắt hàng hơn. Tôi bán liên tục từ sáng đến chiều. Nhiều hôm mới đầu giờ chiều đã không còn hàng để bán” - người bán nói.

Nước mía 10.000 đồng/ly "chà bá", người bán còn mix nước mía với cam, tắc uống vừa ngon vừa giải nhiệt ngày hè

Thị trường nước giải khát trong mùa nắng nóng không chỉ sôi động về lượng mà còn có sự thay đổi rõ rệt về xu hướng tiêu dùng. Người dân ngày càng ưu tiên các loại nước ít đường, có nguồn gốc tự nhiên như nước dừa, nước mía, nước cam, trà thảo mộc hoặc các loại nước tổng hợp từ nhiều nguyên liệu.

Tại các quán trà trái cây, sinh tố, thực đơn ngày càng đa dạng để đáp ứng thị hiếu. Chị Hương, chủ một quán nước trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) cho biết, khách hàng hiện có xu hướng chọn các loại nước vừa giải nhiệt vừa tốt cho sức khỏe.

Một quầy nước ép trái cây, khách có thể mua nước ép bưởi, thơm, táo, xoài, lựu... với giá từ 25.000 đồng/ly, tùy loại

“Có người thích đơn giản thì chọn nước ép một loại trái cây, nhưng nhiều khách lại thích thử vị mới như thơm – cà rốt, bưởi – ổi hay cam – cà rốt – cà chua. Giá dao động từ 20.000 - 35.000 đồng/ly, tùy loại” - chị Hương nói.

Không chỉ mua trực tiếp, xu hướng đặt nước giải khát qua ứng dụng giao hàng cũng tăng mạnh trong mùa nóng. Chị Lan Phương (nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn) cho biết mỗi buổi trưa, cả phòng thường đặt trước các loại nước ép hoặc sinh tố để giải nhiệt.

“Trời nắng nóng nên ai cũng ngại ra ngoài. Đặt qua app vừa tiện vừa nhanh, lại có nhiều lựa chọn” - chị Phương chia sẻ.

Dịch vụ bán nước giải khát đắt hàng mùa nắng nóng, khách xếp hàng chờ mua

Các quầy hàng nước vỉa hè tấp nập

Sự sôi động của thị trường nước giải khát cũng kéo theo nhu cầu nguyên liệu tăng cao. Các loại trái cây như cam, dứa, ổi, dưa hấu… được tiêu thụ mạnh hơn, giá tại chợ đầu mối và chợ lẻ có xu hướng nhích lên.

Theo một số tiểu thương, giá cam, thơm đã tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg so với thời điểm trước nắng nóng.

Các quán nước gần như không còn một chỗ trống

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TPHCM đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, với nhiệt độ phổ biến từ 35–37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thậm chí có thể vượt 40 độ C do hiệu ứng đô thị, khiến nhu cầu giải nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, từ giữa đến cuối tháng 4, khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện những cơn mưa chuyển mùa giải nhiệt. Nếu thời tiết dịu lại, thị trường nước giải khát có thể giảm nhiệt sau giai đoạn tăng trưởng nóng.