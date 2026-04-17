Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận tiền tỷ để ‘mở đường’ cho sữa giả

TPO - Theo kết luận điều tra, để các hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm và hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo được xét duyệt thuận lợi, nhóm bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và đồng phạm đã đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho một số cán bộ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Từ sản xuất sữa giả đến mạng lưới "bôi trơn" tiền tỷ

Kết luận điều tra cho thấy, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ cơ chế “bôi trơn” hồ sơ có tổ chức tại một số Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhằm tạo điều kiện để “hợp pháp hóa” hàng giả trước khi tung ra thị trường.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, nhận thấy thị trường sữa bột mang lại lợi nhuận cao, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thành lập Công ty Rance Pharma và Hacofood Group, đồng thời dựng lên một “hệ sinh thái” gồm 9 doanh nghiệp để sản xuất, phân phối.

Để sữa giả có thể lưu hành trót lọt, các bị can đã chủ động thiết lập cơ chế “mở đường” pháp lý để hợp thức hồ sơ. Nhằm đạt được mục đích đó, nhóm đối tượng chủ chốt đã thống nhất đưa hối lộ cho một số cán bộ tại Chi cục ATVSTP Hà Nội, Hòa Bình và Vĩnh Phúc để đẩy nhanh quá trình thẩm định, xét duyệt, cũng như đảm bảo hồ sơ công bố sản phẩm không bị trả lại; tránh bị phát hiện sai phạm trong thành phần, chất lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho sữa giả do các đối tượng sản xuất.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Hương, nhân viên của hai công ty, được xác định là người trực tiếp thực hiện việc chuyển tiền “ngoài lệ phí” đến các cơ quan quản lý.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp, Hương đã tổ chức đưa hối lộ để hợp thức hóa 49 hồ sơ tại Hà Nội và 340 hồ sơ tại Hòa Bình. Tổng số tiền dùng để “bôi trơn” gần 2,8 tỷ đồng.

Hành vi của Phạm Thị Hương bị xác định cấu thành tội “Đưa hối lộ”, với vai trò đồng phạm giúp sức. Trong quá trình điều tra, bị can khai báo thành khẩn, đã nộp lại 3 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình có hai con nhỏ cũng được xem xét khi quyết định hình phạt.

Ở chiều ngược lại, Bùi Thị Trang - cựu cán bộ Chi cục ATVSTP Hòa Bình, được xác định là người trực tiếp tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp và tham gia chỉnh sửa hồ sơ trước khi trình thẩm định.

Trong thời gian từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2025, Trang đã hỗ trợ xử lý 340 bộ hồ sơ, qua đó nhận tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, bị can giữ lại một phần và chuyển phần lớn cho lãnh đạo Chi cục.

Còn bị can Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hòa Bình bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi nhận hối lộ. Ban đầu bị can này chỉ thừa nhận đã nhận hơn 700 triệu đồng, song căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, cơ quan điều tra làm rõ bị can còn nhận thêm 1,477 tỷ đồng thông qua cấp dưới.

CQĐT xác định hành vi của Bùi Đinh Thị Dinh cấu thành tội “Nhận hối lộ”, với vai trò cầm đầu. Trong quá trình điều tra, bị can mắc bệnh hiểm nghèo, đã nộp lại 711 triệu đồng; bị can Bùi Thị Trang nộp lại 328 triệu đồng.

Nhân vật 'chủ chốt' trong sản xuất hàng giả và hợp thức hồ sơ

Đáng chú ý, trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định Đặng Trung Kiên, cổ đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Rance Pharma và Hacofood Group giữ vai trò quan trọng ở cả hai khâu, sản xuất và hợp thức hóa hồ sơ.

Dù nắm rõ tiêu chuẩn chất lượng, Kiên vẫn cùng các bị can chủ chốt thống nhất thực hiện hành vi gian dối, cắt giảm, thay thế nguyên liệu, giảm hàm lượng các thành phần nhằm hạ giá thành, tối đa hóa lợi nhuận. Kết quả, nhóm này đã sản xuất 187.025 lon/hộp thuộc 426 sản phẩm sữa giả, tiêu thụ qua các công ty thương mại, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Kiên còn tham gia điều hành doanh nghiệp, biết rõ việc lập hai hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Trung Kiên là đồng phạm giúp sức, phạm các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, bị can đã khai báo thành khẩn, nộp lại 150 triệu đồng.