Giả danh thiếu tá Tổng cục 2 để lừa đảo 'chạy' việc

TPO - Thất nghiệp và cần tiền chi tiêu, bị cáo Trần Trọng Quyền giả làm thiếu tá công tác tại Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để chiếm đoạt tiền của nhiều người muốn xin việc làm trong cơ quan nhà nước.

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Quyền (SN 1988, ở phường An Dương, Hải Phòng) mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt với hai bản án cũ, buộc bị cáo phải chấp hành chung 30 năm tù.

Bị cáo Quyền không có nghề nghiệp, không có khả năng tuyển người vào làm việc tại nhà khách Bộ Công an, Bộ Công Thương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương... nhưng do cần tiền, bị cáo gian dối bản thân làm việc tại Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để nhận tiền xin việc, rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Trần Trọng Quyền.

Trong các bị hại có ông Nguyễn Quốc C. (SN 1967), vào năm 2014, ông C. có nhu cầu xin cho con gái vào công tác tại Bộ Công Thương. Thông qua người quen, ông C. gặp Quyền.

Cáo buộc xác định, khi gặp người thân của gia đình ông C., bị cáo Quyền giới thiệu mình là thiếu tá quân đội, làm việc tại Tổng Cục 2, có thể xin được suất vào làm kế toán khối Đông Nam Á của Bộ Công Thương, chi phí 360 triệu đồng.

Sau khi đưa tiền "chi phí" cho Quyền nhưng mãi không thấy con gái có quyết định tuyển dụng đi làm, người quen gia đình ông C. tìm gặp nhưng Quyền trốn tránh không trả lại tiền.

Ngoài trường hợp ông C., còn cá nhân khác cũng bị Quyền lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn xin việc tương tự.

Đối với hành vi làm giả quyết định tuyển dụng cán bộ của Bộ Công Thương, quá trình điều tra, cơ quan điều tra không thu giữ được quyết định tuyển dụng giả nêu trên nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.