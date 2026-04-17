Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ vừa trở về từ Đài Loan bị chồng cũ sát hại

TPO - Liên quan đến vụ chồng dùng dao đâm vợ cũ tử vong ở Hà Tĩnh, bước đầu ngành chức năng đã xác định được nguyên nhân.

Ngày 17/4, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do níu kéo tình cảm nhưng bất thành, Trần Văn Thắng (SN 1981, trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.

Theo ngành chức năng, giữa Thắng và vợ cũ là chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hòa) đã ly hôn. Khoảng 8 năm qua, chị M. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Chị M. mới trở về địa phương khoảng 5 ngày trước. Khi biết tin chị M. về quê, khoảng 21h ngày 16/4, Thắng đến nhà anh L.Q.H. (SN 1990, em trai của vợ cũ) sống cùng xóm để gặp chị M. Cả hai sau đó ngồi nói chuyện tại hành lang.

Đối tượng Thắng bị bắt giữ sau khi gây án.

Trong quá trình nói chuyện riêng, Thắng đề cập đến chuyện hàn gắn tình cảm nhưng chị M. không đồng ý.

Lúc này, Thắng rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào bả vai và vùng ngực chị M. Dù được đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong.

Gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

#Hà Tĩnh #Hé lộ nguyên nhân vụ chồng cầm dao đâm vợ tử vong trong đêm #chồng đâm vợ cũ #cầm dao đâm vợ cũ

