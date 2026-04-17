Khởi tố 9 đối tượng dùng Căn cước, hình ảnh khách để mở tài khoản ngân hàng

Hoàng An
TPO - Bị can Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú tại phường Bạch Mai) cùng nhóm đồng phạm bị cáo buộc mở các khoản vay tiền online cho khách, tự ý sử dụng Căn cước, hình ảnh khách hàng mở thêm tài khoản ngân hàng để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, thu lời bất chính.

Ngày 17/4, Viện KSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Các bị can, gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú tại phường Bạch Mai); Lê Khắc Hảo (SN 1985, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); Vương Ngọc Ánh (SN 1985, trú tại phường Thanh Liệt); Phạm Phương Thúy (SN 1982, trú tại phường Đống Đa); Đinh Hà Phương (SN 1996, trú tại xã Thanh Trì); Nguyễn Thành Công (SN 2002, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai); Phạm Tuấn Anh (SN 1999, trú tại xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (SN 1998, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Luân (SN 1987, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

screen-shot-2026-04-17-at-153147.png
Nhóm bị can bị khởi tố.

Theo Viện Kiểm sát, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh việc tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (Căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán và thu lợi bất chính với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/tài khoản.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định.

#Mua bán tài khoản ngân hàng #Tàng trữ tài khoản ngân hàng #tài khoản ngân hàng #Mua bán trái phép #Ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe