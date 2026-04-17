Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục hầu tòa

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân, nay tiếp tục bị xét xử trong vụ án mà ‘siêu lừa’ này gây thiệt hại 1.053 tỷ đồng.

Ngày 17/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị cáo khác, cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến hết ngày 20/4.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường tại phiên tòa ngày 17/4.

Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Khi được giải ngân 385 tỷ đồng, Công ty THY đã chuyển toàn bộ tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Dương Thanh Cường tại chi nhánh ngân hàng để đảo nợ. Ngân hàng giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản thế chấp khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.

Cáo trạng xác định, Dương Thanh Cường đã sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại số tiền 1.053 tỷ đồng.

Theo lý lịch tư pháp công bố tại phiên tòa, hiện ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường đang chấp hành hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm số 781/2020/HS-PT ngày 14/12/2020 của TAND cấp cao tại TPHCM.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe