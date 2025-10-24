Đang thụ án chung thân, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục bị truy tố

TPO - Trong khi đang thụ án tù chung thân, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục bị truy tố trong một vụ án đảo gây thiệt hại là 1.053 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) và 4 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng, cùng về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999.

'Siêu lừa' Dương Thanh Cường trong 1 lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2010, Dương Thanh Cường đi vay vốn ngân hàng, trong khi tài sản bảo đảm là Dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền, quyền sử dụng đất không được thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Dương Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Ngày 30/11/2010, khi được ngân hàng giải ngân 385 tỷ đồng. Công ty THY đã chuyển toàn bộ tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán nợ của Dương Thanh Cường tại chi nhánh ngân hàng để đảo nợ.

Sau khi thu nợ gốc, ngân hàng giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản thế chấp khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.

Cáo trạng xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo dẫn đến việc Dương Thanh Cường đã sử dụng Công ty Bình Phát, thông đồng với Công ty THY ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn và xử lý nợ, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền 1.053 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngoài vụ án này, 'siêu lừa' Dương Thanh Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường đang chấp hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm số 781/2020/HS-PT ngày 14/12/2020 của TAND cấp cao tại TPHCM. Dương Thanh Cường bị tạm giam trong vụ án này từ ngày 18/4/2025, hiện đang tạm giam tại Trại Tạm giam T17 của Bộ Công an.