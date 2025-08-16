Vợ của siêu lừa Mr Hunter được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

TPO - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (vợ Mr Hunter) từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 16/8, thông tin từ Bộ Công an, đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (SN 1995) phạm tội "Không tố giác tội phạm", là bị can bị truy nã trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng Thêu) - hai đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng INTERPOL Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký INTERPOL ban hành Lệnh truy nã quốc tế Ngô Thị Thêu. Đồng thời đề nghị Văn phòng INTERPOL các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định đối tượng Ngô Thị Thêu đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 - 15/8, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Công an Hà Nội chủ trì thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu. Ảnh: Bộ Công an

Vào 21h ngày 15/8, Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu theo quy định của pháp luật Việt Nam tại trụ sở Công an TP Hà Nội.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải đối tượng từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo Bộ Công an, kết quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu cho Việt Nam là một minh chứng cho quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Cảnh sát Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Văn phòng INTERPOL hai nước nói riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân hai nước.