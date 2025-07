Vợ của Mr Hunter bị bắt tại Thái Lan, khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Chiều 7/7, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức nhằm công bố kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về diễn biến mới trong vụ án lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến đường dây do đối tượng Mr Pips cầm đầu.