Nhiều học sinh liên quan vụ hàng chục đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

TPO - Nhận tin báo có nhóm khoảng 30 người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng phối hợp công an địa phương kịp thời ngăn chặn, giải tán và thu nhiều hung khí. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị triệu tập sau đó có 8 học sinh.

Ngày 17/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng CSGT vừa phối hợp Công an phường Nam Gia Nghĩa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/4, trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Nam Gia Nghĩa, Tổ CSGT Gia Nghĩa (thuộc Đội CSGT đường bộ số 5) tiếp nhận tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh niên hẹn nhau tại khu vực bờ đập thôn 8 để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT Gia Nghĩa phối hợp Công an phường Nam Gia Nghĩa nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường để ngăn chặn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại hung khí và phương tiện rồi tháo chạy.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số thanh niên. Sau đó, Nguyễn Bảo Dương (SN 2007, trú xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) đã liên hệ qua mạng xã hội với một người tên Vũ để hẹn gặp nói chuyện. Sau đó, hai bên lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, hình thành nhóm khoảng 30 người, mang theo nhiều hung khí với mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Đến ngày 17/4, công an đã mời 22 người liên quan lên làm việc, trong đó có 8 học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.