Hà Nội: Tài xế Mercedes đánh lái xe taxi sau va chạm giao thông bị tạm giữ hình sự

TPO - Liên quan đến vụ tài xế taxi bị hành hung sau va chạm giao thông ở cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, trú tại phường Láng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Ngân.

Trước đó, vào tối ngày 16/4, Ngân điều khiển xe ô tô lên cầu vượt Trần Duy Hưng (hướng về Nguyễn Chí Thanh) thì xảy ra va chạm với xe taxi của anh L.V.N (37 tuổi, trú tại Hà Nội). Sau đó, Ngân điều khiển xe ô tô của mình xuống chân cầu và ép đầu xe taxi vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh.

Khi dừng xe, Ngân chửi bới lái xe kia cho rằng đi láo, không cho xe của mình vượt, rồi hành hung lái xe. Sau đó, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Láng đã khẩn trương làm việc với đối tượng. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng là 0,066 mg/l khí thở.

Theo cơ quan Công an, hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh Hà
